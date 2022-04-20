算計與誤判…74天福克蘭奪島戰 英、阿結怨40年

福克蘭戰爭40周年，阿根廷總統費爾南德斯（左）在紀念儀式上擁抱一名老兵。（Getty Images）

今年是福克蘭戰爭40周年，當年阿根廷軍事獨裁政府面臨社會動盪和經濟危機，為了轉移人民注意力，侵略英國 海外領土福克蘭群島，不料戰敗，獨裁者黯然下台。

當年阿根廷侵略福克蘭 最終戰敗

阿根廷侵略福克蘭群島八天後，阿根廷軍政府領導人加蒂瑞將軍在他的官邸陽台，向首都布宜諾斯艾利斯五月廣場上熱情支持戰爭的群眾發表演說。他吹噓說：「如果他們（英軍）要來，就讓他們來，我們會迎頭痛擊！」當時英國已派出特遣部隊前來收復失土。

公眾的支持對軍政府來說是意想不到的勝利，因為就在十天前，數以萬計阿根廷人聚集在同一座廣場，高呼「現在就選舉！」是軍政府1976年掌權以來規模最大的反政府示威。

福克蘭群島離阿根廷海岸約480公里，島上多岩石，常刮著刺骨寒風。（路透檔案照）

軍政府以為，拿下福克蘭群島就能改變輿論，使人民支持自己。阿根廷一直主張，福克蘭群島是阿根廷19世紀脫離西班牙獨立時，從西班牙取得的。阿根廷稱福克蘭群島為馬爾維納斯群島。

阿根廷歷史學者皮尼亞說：「這純粹是政治投機主義，跟愛國完全無關。加蒂瑞想名垂青史。」

布宜諾斯艾利斯「馬爾維納斯博物館」館長艾斯特班說，這場侵略終究沒發揮預期作用，「這是一個想要永遠掌權的人快淹死時的垂死掙扎」。

美挺英出兵 阿根廷軍政府誤判形勢

阿根廷軍政府早在數月前就草擬侵略計畫，原本看中兩個具象徵意義的日子：5月25日，是阿根廷1810年起義對抗西班牙王室的日子；還有7月9日，阿根廷1816年獨立紀念日。

不過，皮尼亞說，軍政府大舉侵犯人權，加上社會陷入嚴重的經濟危機，「美元對阿根廷披索大幅升值，出現金融恐慌，於是他們提前開戰」。

但軍政府嚴重誤判情勢。軍政府的一大錯誤是，誤以為美國會支持阿根廷。

1980年諾貝爾 和平獎得主、阿根廷人權運動人士艾斯吉維說，阿根廷以為美國會支持他們，沒考慮到美國沒有永遠的朋友和盟友，「只有利益」，美國決定支持英國。

皮尼亞說，更糟的是，阿根廷原本只打算「占領、談判、然後離開」福克蘭群島，為的是逼英國討論福克蘭主權問題，「但加蒂瑞從陽台上看到五月廣場滿是群眾後，決定讓軍人留下來」。

阿根廷出動近1萬5000名軍人占領福克蘭群島，當時島上人口不足2000，也沒有駐軍。

英國首相柴契爾原本不想出兵，後來才決定派遣遠征軍，74天後奪回福克蘭群島。此役使英國聲威大振。1981年年底的民調 ，柴契爾被列為歷來最不受歡迎的英國首相，然而福克蘭群島戰爭結束後的1983年，她乘著愛國主義浪潮再度勝選執政。

一場戰爭 英、阿雙方損兵近千人

1982年6月17日，阿根廷投降後，英軍在福克蘭群島首府史丹利的總督府升起總督旗。（Getty Images）

當時軍政府委託「羅騰巴赫委員會」調查戰敗原因，調查報告2012年解密，顯示軍政府把還沒完成訓練、來自「完全相反」氣候區的徵召軍人，送到即使夏天也刮著刺骨寒風的福克蘭群島；此外，資源管理不善，導致軍人「嚴重營養不良」。

福克蘭戰爭使649名阿根廷軍人和255名英軍死亡。數十名阿根廷軍人控告上級虐待、羞辱甚至拷打他們。

阿根廷6月14日宣布投降，五月廣場上再度充滿人群，只不過這回怒氣沖沖。加蒂瑞三天後辭職，軍政府排定1983年舉行大選。

外媒報導，這場戰爭對軍政府而言起了反效果，而且破壞了數十年來阿根廷歷屆政府透過外交手段解決福克蘭主權問題的成果。