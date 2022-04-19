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印度整座廢橋被拆走 大批工人原來全是賊

綜合報導
圖為4月10日，印度教徒報報導有關廢橋正被拆除時的模樣。(取材自The Hindu)
圖為4月10日，印度教徒報報導有關廢橋正被拆除時的模樣。(取材自The Hindu)

印度警方日前搗破一批偷竊集團，拘捕了8人。但他們不是偷別的東西，而是「偷一座橋」，他們把一個被棄置多年的鐵橋解體後拿去變賣，正在村民感謝終於有人願意拆除一條無用廢橋時，才發現原來都是賊。

香港01引述英國廣播公司（BBC）報導，指日前一班約4、5人的工作人員，連同州政府灌溉部門的一些人，駕着一台挖土機和拆卸工具，來到薩薩拉姆市附近的阿米亞瓦爾村（Amiyavar），開始動工拆卸一座橋。

村民們說，這座橋直到4月初前仍完好無損。(取材自The Hindu)
村民們說，這座橋直到4月初前仍完好無損。(取材自The Hindu)

當地村民很高興，因為這座18米的鐵橋，總重500噸，在2000年左右已沒再使用。橋身日久失修，早已生鏽廢棄。村民都改用另一座混凝土橋出入。正好在這群人員前往該村數天前，村長才致函當局，要求拆掉廢橋。他們日以繼夜不停「趕工」拆除，還有路過村民向他們致謝，感謝他們協助清除廢棄設施。

當地村民就看着一群工人，沒有人懷疑他們的身分。直到鄰近村莊的人聽說橋終於被拆掉，有人致電當局查詢，才發現根本沒有批出拆橋工作。負責前來拆橋的灌溉部門人員，懷疑私下雇用工人拆橋，把廢鐵拿去賣錢。

警方在拘捕的8個人中，包括了兩名灌溉部門官員、貨車司機，和廢品回收站的老闆，目前最少還有4個人在逃。

在印度盜取公共設施金屬變賣的事件很常見，在許多地方都有小偷會偷走水管、井蓋、甚至火車上的馬桶也不放過。在數年前印度鐵路公司宣布會翻新列車內的廁所，並表明會以鐵練鎖着金屬部分以防被偷走。

當然這情況不只印度，在美國、英國和其他歐洲地區也會發生，鐵路的設施經常會成為目標。(綜合報導)

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