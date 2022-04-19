我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

傻眼…英男自爆手殘 求職誤寄性病檢測報告

聯合新聞網
男上網求職竟誤寄出性病檢查報告。示意圖，非當事人。(取材自ingimage)
男上網求職竟誤寄出性病檢查報告。示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

英國27歲男性保羅（Jacques Paul）日前在找工作時，不小心將他的性病檢查報告誤寄給應徵的公司，最後不出所料收到公司拒絕信。

保羅說自己之前花了好幾小時填寫這間公司的數位行銷職缺申請表，並在寄出前再三確認自己沒寫錯字。豈料才寄出申請表，就發現自己將性病檢查結果寄出，讓他徹底「嚇壞了」。

保羅後來順利找到其他工作，他表示現在可以笑談這段經歷，但當時的感覺真的很驚嚇：「我那時一邊申請工作，一邊聽音樂、看新聞、關心疫情的發展，一次處理多項任務。我收到性病檢查陰性報告後，居然手殘附加進工作申請表中並傳送出去。」

保羅透露那是家名列英國前4大的顧問公司，自己一直夢想進去裡面工作。他丟出工作申請表後，收到一封確認的電子郵件，要求他登錄查看工作申請狀態，他登入後就看到自己的性病檢查報告PDF檔，整個嚇傻了。

保羅說自己當時期盼收件者看到後會認為這只是個無心之過，或是簡單假設他是故意提交結果，來證明「這位應徵者沒有任何性病」，再去看真正的求職信。但他在3天內就收到制式回覆表示公司不再繼續進行他的申請流程。

保羅將這段經歷分享在社群平台上，獲得超過130萬次觀看次數。他希望自己的求職小插曲能平復其他求職者緊張的心情。

英國 社群 疫情

上一則

印度整座廢橋被拆走 大批工人原來全是賊

下一則

日本批准Novavax疫苗 最快5月底18歲以上施打

延伸閱讀

NBA／例行賽數據 安比德得分王 柯瑞三分球稱霸 約柯奇大三元王

NBA／例行賽數據 安比德得分王 柯瑞三分球稱霸 約柯奇大三元王
男上網求職誤寄性病檢查報告 自爆手殘過程「嚇傻了」

男上網求職誤寄性病檢查報告 自爆手殘過程「嚇傻了」
NBA攻守數據排行出爐 安比德得分王 柯瑞三分球王

NBA攻守數據排行出爐 安比德得分王 柯瑞三分球王
NBA／太陽62勝平隊史最佳 勇士連敗跌至西區第4

NBA／太陽62勝平隊史最佳 勇士連敗跌至西區第4

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
人在海外的烏克蘭巨商斯塔夫尼澤，透過網路攝影機發現他位於基輔的豪宅竟成俄軍藏身地，毫不猶豫把座標報告烏軍，將敵軍殲滅。（圖取自facebook.com/stavnitser）

烏克蘭富豪發現俄軍藏身自家豪宅 通報軍方殲滅

2022-04-11 16:11

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍