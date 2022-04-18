我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

「關鍵時刻勇氣」俄TV編輯持標語反戰 德媒延攬

綜合報導
奧斯雅尼可娃（後，舉標語者）日前闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。(Getty Images)
奧斯雅尼可娃（後，舉標語者）日前闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。(Getty Images)

俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）在黃金時段新聞直播時闖進攝影棚，持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，一度遭當局拘禁訊問。德國世界報日前表示，已聘請奧斯雅尼可娃替世界報供稿。

中央社引述世界報發布新聞稿表示，43歲的奧斯雅尼可娃，現在是世界報（Die Welt）的自由撰稿人，將從烏克蘭、俄羅斯等地方發稿。

奧斯雅尼可娃除了將替世界報旗下的電視新聞頻道定期供稿外，也將替世界報本身撰稿。

俄羅斯國營電視台前編輯奧斯雅尼可娃。(Getty Images)
俄羅斯國營電視台前編輯奧斯雅尼可娃。(Getty Images)

奧斯雅尼可娃是俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）的編輯，她上月闖入正在直播黃金時段晚間新聞的攝影棚，高舉以英文寫的標語「停止戰爭」。此舉在受到嚴格管制的俄羅斯國營媒體非比尋常。

她之後遭逮捕訊問14小時後獲釋，並須繳交3萬盧布(約351.39美元)的罰金。但根據俄國不久前通過的嚴峻新法，奧斯雅尼可娃恐再遭起訴，可能面臨數年的牢獄之災。

奧斯雅尼可娃直闖攝影棚抗議事件引發國際關注，外界也同時關切俄羅斯總統蒲亭派兵入侵烏克蘭後，俄國境內的新聞自由。

奧斯雅尼可娃表示，她辭掉工作，但沒有接受法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的庇護提議。她說，她想留在俄國。

德國世界報總編輯波夏特（Ulf Poschardt）讚揚奧斯雅尼可娃「在關鍵時刻的勇氣」，並強調她「儘管面臨國家鎮壓的威脅，仍捍衛最重要的新聞價值」。

奧斯雅尼可娃表示，世界報「代表烏克蘭當地勇敢的人們強烈捍衛的價值：自由」。

「身為記者，我將捍衛這種自由視為我的職志。」

俄羅斯 烏克蘭 攝影

上一則

美洲人權法院籲別特赦 秘魯前總統藤森再入院

下一則

堅毅愛國象徵「澤倫斯基同款」橄欖綠T恤暴紅

延伸閱讀

香奈兒拒賣精品…俄羅斯被制裁 網紅成了受災戶

香奈兒拒賣精品…俄羅斯被制裁 網紅成了受災戶
別低估烏克蘭 澤倫斯基：俄軍面臨「無法彌補的損失」

別低估烏克蘭 澤倫斯基：俄軍面臨「無法彌補的損失」
普亭堅稱不得不出兵攻烏 自認將實現目標

普亭堅稱不得不出兵攻烏 自認將實現目標
俄前財長：經濟將萎縮逾10% 創1991年來最大降幅

俄前財長：經濟將萎縮逾10% 創1991年來最大降幅

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
人在海外的烏克蘭巨商斯塔夫尼澤，透過網路攝影機發現他位於基輔的豪宅竟成俄軍藏身地，毫不猶豫把座標報告烏軍，將敵軍殲滅。（圖取自facebook.com/stavnitser）

烏克蘭富豪發現俄軍藏身自家豪宅 通報軍方殲滅

2022-04-11 16:11

超人氣

更多 >
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出