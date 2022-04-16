英國男搶救脫髮 清水洗頭6年變茂密 「洗髮精是個騙局」

英國男子庫切捨棄使用洗髮精、護髮精，六年後養出一頭健康濃密的頭髮。(取材自TikTok)

英國 男子庫切（Nick Coetzee）六年前還在當學生時，開始經歷許多男性恐懼的事情：掉髮。他決定捨棄使用洗髮精、護髮精等產品，六年後髮際線不但沒有倒退，還養出一頭健康濃密的頭髮。

庫切透露，當時掉髮情況逐漸惡化，每天都會脫落大量頭髮，髮際線也越來越高。他說：「頭髮會掉在我衣服上，我會多帶一件襯衫去上學，因為我知道在第一節課結束時頭髮會覆蓋我的衣服。」

庫切試著找出解決方案，他突然想到掉髮可能是因為洗髮精裡面的化學成分而惡化，索性開始只用清水洗頭。

庫切提到六年停止使用洗髮精跟護髮乳的結果是「頭髮變得更健康」，還說美髮產品基本上是場「騙局」。

庫切解釋最初停止洗頭，頭髮確實會變得油膩，但這種油膩感大概只會持續二、三周。在那之後，天然油脂開始分泌就會達到平衡。庫切認為，人們一直在用刺激性化學物質去除這些天然油脂，明明用清水洗頭，就能讓頭髮非常健康。

許多網友表示，想嘗試庫切養髮的方式，但也有不少人不苟同指出，「之前試過四個星期，頭髮變得太油膩，都可以拿來炸薯條了」、「我曾坐在學校裡一個不洗頭的女孩身後。20年後我還記得那股味道」。