離奇… 印度男橫死街頭 妻抱屍痛哭3小時 下葬4天後「復活」

雖說人死不能復生，但印度 縣泰米爾納德邦近日卻發生一宗離奇「死而復生」的命案。當地民眾日前於某處巴士站發現一具男屍，警方接報到場調查，一名在場民眾看到屍體後，自認是死者的親戚，並通知死者的妻子和兒子到場認屍，妻子當場抱屍痛哭約三小時。

香港 01報導，但在葬禮後四天，「死者」竟活生生回家，才揭發整件事只是場「大烏龍」，死者的真實身分另有其人，雙方純粹因樣貌非常相似，所以連家人也認錯屍。

事發於上月31日，印度縣泰米爾納德邦某處巴士站出現一具男屍，在場有民眾憑其外貌認出死者是他的55歲親戚穆爾西（Moorthy），便通知穆爾西的妻子及兒子到場認屍，妻子認為死者正是丈夫穆爾西，妻子更傷心得抱著屍體痛哭兩至三個小時。

經過驗屍後，該具男屍被交予穆爾西的家人處理並埋葬。然而，當家人還在沉痛之中，穆爾西於葬禮四天後竟出現在家中，全家人看到他時都非常震驚，並立即通知警方。

警方調查後還原事件真相，發現死者的身分根本不是穆爾西，但其樣貌與屍體驚人地相似，猶如雙胞胎般，才會發生這場認錯屍事件。「復生」的穆爾西則向警方表示，他在過去數天只是到了另一村莊幫忙收割甘蔗，但工作未能如期完成，故延誤了回家的日子。目前警方已經向附近城鎮發出失蹤人口通報，希望盡快確認死者的真正身分。