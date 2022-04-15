捍衛平權？不做家事列刑事犯罪 法國近半民眾力挺

法國一分新的民調顯示，將「逃避做家事」定為刑事犯罪的提議獲得近半數民眾支持。如果付諸實行，14%的受訪者會準備提出刑事訴訟，將沒有做分內家事的配偶或伴侶告上法庭。圖為示意圖。（路透）

法國一分新的民調 顯示，將「逃避做家事」定為刑事犯罪的提議獲得近半數民眾支持。如果付諸實行，14%的受訪者會準備提出刑事訴訟 ，將沒有做分內家事的配偶或伴侶告上法庭。

泰晤士報報導，這一個主意由自稱「生態女權主義者」（Eco-Feminist）的盧梭（Sandrine Rousseau）於3月受訪時提出。盧梭曾是綠黨總統候選人賈多（Yannick Jadot）的競選顧問，因為主張過於激進而遭到解聘。她說，「我希望有…不分擔家務的罪名，因為我覺得私人生活是政治性的」，並主張制定一條針對家事的法律有其必要，理由是「自1970年代以來，我們幾乎根本沒有進步」。

盧梭指出，男人花在家事的時間從那時以來僅僅增加14分鐘，如果目前的變化速率持續下去，要花上6300年才能在法國實現平等。此外，女人一周平均比男人多投入10.5個小時做家務，應獲得針對其伴侶提出刑事訴訟的權利。根據草案，民眾將能夠向警察 通報逃避家事的配偶與伴侶，促使調查和可能的起訴。

大多數媒體機構一開始駁斥盧梭的主意，接著才被Ifop研究所近日發布的1992人調查結果嚇了一跳。

報導指出，合計50%的女性跟44%的男性贊同此一主張。另有15%的女性表示，「可能或肯定」會提出刑事訴訟，狀告她們的伴侶「強迫她們承受他們分擔的家事或雙親工作」。合計13%的男性也表示，準備以同樣的理由狀告他們的妻子或伴侶。