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日本藝術家用落葉雕出童話世界 寄情創作戰勝過動症

綜合報導
來自日本的Lito，成功以葉雕克服過動症，更把一片片落葉雕刻出一個個極美童話世界。（取材自 Instagram）
來自日本的Lito，成功以葉雕克服過動症，更把一片片落葉雕刻出一個個極美童話世界。（取材自 Instagram）

Lito最初跟一般人一樣，如常地就讀中學大學，畢業後理所當然地成為上班族的一員，一做便是十年之久。然而他有些完美主義，往往在投入一項工作時會變得非常謹慎，令他在處理事情時速度太慢，導致工作效率不佳而兩度轉職。在醫生的診斷後，Lito發現自己患有「注意力不足過動症」（ADHD，俗稱「過動症」）。後來他離開職場，因緣際會之下，開始了葉雕的創作之路。

香港01報導，ADHD患者對不感興趣的事情會感到難以集中注意力，但對於感興趣的事情時，他們卻擁有過人的精力和高度集中力。Lito原本擅長小巧複雜的線條繪畫，於是他嘗試在藝術創作方面尋找面對ADHD之路。最初他曾做過手繪塗鴉、紙雕、紙黏土等創作，但都無法專注其中。直至當他看到一位元西班牙葉雕藝術家的作品時大受震驚，於是Lito便開展了葉雕藝術之路。

當找到適合的葉子後，Lito會畫好草稿再移到葉子上，然後趁葉子氧化前完成雕刻。（...
當找到適合的葉子後，Lito會畫好草稿再移到葉子上，然後趁葉子氧化前完成雕刻。（取材自 Instagram）
當找到適合的葉子後，Lito會畫好草稿再移到葉子上，然後趁葉子氧化前完成雕刻。（...
當找到適合的葉子後，Lito會畫好草稿再移到葉子上，然後趁葉子氧化前完成雕刻。（取材自 Instagram）

為了創作這些作品，他需要完成大量細緻入微的工序。他每天外出行走逾2萬步，一邊尋找合適的葉子，一邊蒐集創作靈感。當找到適合的葉子後，他會畫好草稿再移到葉子上，然後趁葉子氧化前完成雕刻。對Lito而言，這些繁複細緻、一絲不苟的工藝，反而是應對ADHD的好辦法，幫助他減少分心，讓他專注於一件事。

Lito的可愛作品不僅精細手工令人印象深刻，更具有令人難以置信的想像力。每片葉子...
Lito的可愛作品不僅精細手工令人印象深刻，更具有令人難以置信的想像力。每片葉子的設計都講述了自己的故事，就像一幅幅異想天開的童畫插圖，可以握在手上。（取材自 Instagram）

在Lito的葉雕作品中，存在著一個個截然不同的世界，從超市裡的小動物到烏龜上的企鵝家族，充滿各式各樣奇妙可愛的動物、大自然田園的植物、流行文化的事物等等。他的可愛作品不僅精細手工令人印象深刻，更具有令人難以置信的想像力。每片葉子的設計都講述了自己的故事，就像一幅幅異想天開的童畫插圖，可以握在手上。

雖然大多數葉雕作品在數天後便會枯萎，但從每一片迎向天空的葉子、被陽光展示出許多微小細節的照片可見，我們不會從中感到傷感或氣餒，反而充滿積極向前的生氣，正如Lito寄情創作正面克服過動症一樣。

Lito的可愛作品不僅精細手工令人印象深刻，更具有令人難以置信的想像力。每片葉子...
Lito的可愛作品不僅精細手工令人印象深刻，更具有令人難以置信的想像力。每片葉子的設計都講述了自己的故事，就像一幅幅異想天開的童畫插圖，可以握在手上。（取材自 Instagram）

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