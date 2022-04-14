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日本黃牛搶購東京迪士尼限量新品 竟用「假嬰兒」充人數

綜合報導
有疑似黃牛的人試圖用假嬰兒搶購限量商品。(取材自推特)
有疑似黃牛的人試圖用假嬰兒搶購限量商品。(取材自推特)

日本東京迪士尼海洋推出的達菲熊等商品，向來受到許多日本人的喜愛。近日卻傳出，在迪士尼的新品開賣時，出現許多黃牛以高價轉賣為目的，購入大量商品，甚至還有疑似黃牛的人物，為了購入限量新品出動「假嬰兒」充人數，引發熱議。

來源：YouTube

日本朝日電視台報導，迪士尼海洋新商品7日開賣，為了獲得號碼牌，許多人三更半夜就到場排隊。據報導，有遊客在受訪時指出，許多人坐在販賣商品的店家前，身旁放著大量購物袋，疑似輪流排隊入店搶購，可能是轉賣商品的黃牛，其中有不少人還說著華語。

樂園新推出的部分精品。(取材自推特)
樂園新推出的部分精品。(取材自推特)

由於許多商品限定一人只能購買一件，有遊客指出，他親眼目睹有疑似黃牛的遊客，推著裝有「假嬰兒」的嬰兒車充人數，只為了多買一件商品。幸好這個手法後來遭到店員識破。

朝日電視台表示，經過調查後，發現這些商品在二手網站能夠高價售出，舉例來說，定價2200日圓（約17.8美元）的玩偶吊飾，遭黃牛以8222日圓的價錢出售，價格等於翻了3.8倍。

也有遊客對媒體透露，由於黃牛太多，他沒有購買到新推出的商品。這種牟利的行為，導致真心喜歡商品的人只能失望而返，讓他相當遺憾。

迪士尼海洋開賣新品引發大排長龍。(取材自推特)
迪士尼海洋開賣新品引發大排長龍。(取材自推特)

迪士尼 日本 YouTube

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