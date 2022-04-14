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名畫「俄羅斯舞者」改名「烏克蘭舞者」 美術館：上頭有烏國旗色

綜合報導
法國畫家竇加作品「俄羅斯舞者」被改名為「烏克蘭舞者」。（取材自維基百科）
法國畫家竇加作品「俄羅斯舞者」被改名為「烏克蘭舞者」。（取材自維基百科）

法國知名印象派畫家竇加（Edgar Degas）120多年前創作的名畫「俄羅斯舞者」（Russian Dancers）近日被英國國家美術館（National Gallery）改名為「烏克蘭舞者」（Ukrainian Dancers）。

英國每日郵報報導，美術館工作人員表示，竇加畫上的舞者是烏克蘭人而不是俄羅斯人，因為畫上的舞者身上有藍黃絲帶，而藍黃兩色象徵著烏克蘭國旗的顏色，所以美術館決定將畫作更名為「烏克蘭舞者」。

英國國家美術館發言人說：「這幅畫作的名稱多年來一直是討論的焦點，在學術文獻中也有涉及。」他還稱：「考慮到當前局勢，人們對這幅畫的關注有所增加，我們認為是時候更改這幅畫的名字了，這樣才能更好地展現它的主題」。

不少網友認為，僅因為畫上出現黃藍兩色就改名實在牽強。有人諷刺稱：「梵谷（Vincent van Gogh）大多數的畫也都是用黃色和藍色畫的，那梵谷畫的也都是烏克蘭嗎？」還有人評論說：「這太可笑了，你們有問過竇加的意思嗎？這是竇加的畫，竇加說這是俄羅斯人，這就是俄羅斯人。」

不過，許多烏克蘭人對這次改名表示歡迎，他們覺得，烏克蘭人和烏克蘭文化多年來一直都被歸類於俄羅斯人和俄羅斯文化中，現在有必要將烏克蘭文化遺產冠以正確的名稱。英國國家美術館也表示，正在重新研究藏品的歷史，如有新發現將繼續更新藏品信息。

竇加的「俄羅斯舞者」創作於1899年，是英國國家美術館主要藏品之一，畫上畫著三名在田間起舞的舞者，舞者頭上和手上系有藍黃相間的絲帶和花環。

烏克蘭 俄羅斯 美術館

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