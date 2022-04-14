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鍍金床、金箔椅… 傳普亭私生女出租聖彼得堡豪宅

編譯李京倫

外傳是俄羅斯總統普亭私生女的路易莎．羅佐娃（Luiza Rozova）在聖彼得堡的豪宅裝潢首度曝光。

英國每日郵報報導，19歲羅佐娃是普亭前情婦斯維特蘭娜．克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）的女兒。克里沃諾吉赫現年45歲，曾是清潔人員，後來變成百萬富婆，持有俄國一家大銀行的股份。

據傳克里沃諾吉赫和羅佐娃正尋求出租在聖彼得堡的豪宅，每月租金含電費約7700英鎊(約1萬189美元)。

德國安閣物業公布的照片顯示，豪宅一樓有客廳和俯瞰涅瓦河的陽台，走廊天花板掛著一座巨型水晶燈。二樓有一間臥室，擺著鍍金床鋪，還有一間小孩房，有大大的遊戲區，天花板上有複雜精細的油畫。三樓有小型吧台和家庭劇院，還放著一張義大利設計、鋪著金箔的日光躺椅。

克里沃諾吉赫生下羅佐娃之後，有了這棟豪宅，這裡據說是羅佐娃成長處。

最近媒體報導，羅佐娃和她母親目前住在俄國另一棟豪宅，在西方因為俄國侵烏制裁前，價值約219萬美元。

普亭從未公開承認羅佐娃是他的女兒，不過羅佐娃曾對俄國GQ雜誌說，她看起來「像」普亭。羅佐娃曾活躍於社交媒體，但俄烏戰爭爆發後，她的帳號被大批憤怒網友留言砲轟，改設為不公開。

普亭 俄國 義大利

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