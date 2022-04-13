我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

日經新聞全版登「巨乳女高中生」 網友喊抵制

聯合新聞網
日本報紙全版刊登強調女角胸部的「星期一的豐滿」漫畫廣告，引起網友間的爭論。（取材自推特）
日本報紙全版刊登強調女角胸部的「星期一的豐滿」漫畫廣告，引起網友間的爭論。（取材自推特）

日本動漫紅遍全球，然而部分作品中偏腥羶色的內容，卻也經常成為社會爭論的話題。最近就有報章媒體，因為刊登了一張爭議的漫畫廣告，引發網友們的論戰。

根據日本媒體「REAL LIVE」報導，報紙「日本經濟新聞」近來全版刊登了漫畫「星期一的豐滿（月曜日のたわわ）」最新的廣告。這部漫畫作者為漫畫家比村奇石，原先是在個人twitter上發表，打著以「給星期一早上各位社畜哥哥送上豐滿」的理念，充滿著許多胸部豐滿女高中生等角色的連載作品。走紅之後，也推出了單行本及動畫版。

對於如此帶有性暗示的作品，廣告大剌剌登在報紙上，不少網友都表示反對，認為「好噁心」、「明知道會被罵還登」、「搞錯年代了吧」、「身為日經新聞，卻只想服務男性讀者嗎」、「左下那張圖太誇張了吧」、「該來抵制日經了」、「蘿莉控大國日本」、「完全不是適合放在日經新聞報紙上的廣告吧」。

但也有網友認為並無不妥，表示「只要花錢就能刊廣告啊」、「日經報紙本來就常有漫畫的廣告了」、「很可愛啊」、「嫉妒人家畫得好吧」、「胸部大就說是性榨取，胸部小就說蘿莉控，胸部普通就說沒特色」、「能在日經刊登廣告，講談社很會喔」、「也有BL作品的廣告啊，怎麼不去抗議一下」。

日本 動漫

上一則

日媒：最新衛星照片曝 北韓秘密計畫「重啟核試驗場」

下一則

印度、巴基斯坦總理釋善意「盼解決喀什米爾問題」 關係露曙光

延伸閱讀

閃電俠一直鬧事 網友直呼：趕快換成他

閃電俠一直鬧事 網友直呼：趕快換成他
晶片廠想擴產 零件短缺卡關

晶片廠想擴產 零件短缺卡關
漫畫「忍者哈特利」作者 藤子不二雄A過世 享壽88歲

漫畫「忍者哈特利」作者 藤子不二雄A過世 享壽88歲
俄國駐巴黎使館粗鄙漫畫諷歐美 法國外交部抗議

俄國駐巴黎使館粗鄙漫畫諷歐美 法國外交部抗議

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

2022-04-09 11:33
巴西男模烏索擁9妻，最近其中一名老婆因懷念懷念「一夫一妻制」跟他提離婚。（取材自Instagram）

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人

2022-04-06 17:58
以色列新研究指出，第四劑輝瑞疫苗效力在四周後開始遞減，八周後幾乎消失殆盡。（歐新社）

以色列研究：第4劑輝瑞效力只有4周 8周後幾乎消失

2022-04-05 22:56
俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃Luiza Rozova。(圖截取自羅佐娃臉書)

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

2022-04-08 09:22
62歲微軟前副總裁湯普森退休後義務駕車接送烏克蘭難民前往避難處，單趟車程最遠一千多公里，只為讓離鄉背井的難民有個安身立命處。（取材自linkedin）

62歲微軟退休副總裁 烏克蘭邊境千里駕車接送難民

2022-04-05 22:37

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查