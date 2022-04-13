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香奈兒拒賣精品…俄羅斯被制裁 網紅成了受災戶

編譯周辰陽
俄羅斯名媛兼網紅卡拉希尼科娃抱怨自己無法在阿聯杜拜的香奈兒門市買東西。（取材自Instagram）
俄羅斯名媛兼網紅卡拉希尼科娃抱怨自己無法在阿聯杜拜的香奈兒門市買東西。（取材自Instagram）

商業內幕日前報導，數位俄羅斯網紅及社交名媛表示，她們遭到香奈兒（Chanel）禁止購買商品，還被告知該品牌的政策就是不把產品賣給打算帶回俄羅斯的消費者。

根據報導，俄羅斯名媛兼網紅卡拉希尼科娃（Anna Kalashnikova）日前在IG帳號發文，指控香奈兒「恐俄症（Russophobia）在行動」，稱自己無法在杜拜的香奈兒門市購買一對耳環跟一個包包。

卡拉希尼科娃表示，「因為我經常來杜拜參加時裝周，香奈兒的經理們認出我，走近我後說道，『我們曉得妳在俄羅斯是名人，我們曉得妳會把妳買的商品帶到那裡，所以我們不能把我們品牌的商品賣給妳」。

卡拉希尼科娃聲稱，這段經歷提醒了她，可可．香奈兒「不僅是一名納粹的情婦」，還是法西斯間諜。她寫道，可可．香奈兒的成就（Legacy）、她創立品牌的舉止讓人想起她的生平，「支持法西斯主義和恐俄症，太低級了」。

商業內幕指出，卡拉希尼科娃在發文提請網友注意香奈兒跟納粹德國的連結，似乎呼應了俄羅斯政府為入侵烏克蘭所設定的可疑框架，亦即一場旨在剷除身為猶太人的烏國總統澤倫斯基所領導政府內部納粹分子的軍事行動。

香奈兒的代表並未立即答覆商業內幕提出的置評請求，但每日郵報的一篇報導證實香奈兒確實有此一新政策，稱該公司法國總部聲明指出，歐盟與瑞士的制裁禁止「直接或間接銷售奢侈品給任何俄羅斯聯邦境內自然人、法人或實體，或供俄羅斯聯邦境內使用」。

根據報導，俄羅斯室內設計師兼網紅利特文（ Liza Litvin）也在IG限時動態發文，詳述自己在杜拜不被允許購買香奈兒產品的類似經歷，並指她必須在香奈兒門市簽下文件，聲明自己並不住在俄羅斯，且不會在俄羅斯領土戴上包包。烏克蘭名媛喬治艾娃（Snezhanna Georgieva）據報同時透露，一些俄羅斯買家已設法找後門洽談購買香奈兒的商品。

俄羅斯 納粹 烏克蘭

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