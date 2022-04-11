印度男拿錯行李 「入侵」航空公司網站竟找到失主

因為行李箱外型相似，印度男子在機場誤拿到別人的行李。圖為機場示意圖。中新社

印度最一名男子近期在機場領取行李箱後，意外發現與他人「撞箱」而拿錯，向航空公司求助沒收穫，利用身為系統工作師的「知識」，入侵航空公司網站，尋找到另一個行李箱主人的聯絡資料，讓兩人成功換回行李。

香港 01引述英國廣播公司（BBC）報導，28歲的系統工程師庫馬爾（Nandan Kumar）搭乘當地廉價航空 公司靛藍航空（IndiGo）由巴特那前往班羅加爾，沒想到航班到達後被同機另一名乘客取走自己的行李箱，回家後才發現自己與該名乘客的行李箱外觀一模一樣。

庫馬爾根據行李標籤找到該名乘客的訂位記錄，聯絡航空公司希望取得該名乘客的聯絡方式，但航空公司以私隱和保護數據規例為由拒絕，只稱如果聯絡到對方就會通知。

庫馬爾指航空公司始終都沒有回覆，決定自己解決問題，首先到航空公司的網站輸入該名乘客的旅客訂位記錄，嘗試透過登機程序、修改航班預約紀錄和更新聯絡資料等方式，但都無法找到對方的地址或電話號碼。

這時，身為系統工作師的庫巴爾突然靈機一觸，按下鍵盤的F1 2功能鍵，開啟航空公司網站的開發人員主控台，竟然找到該名乘客的電話號碼，最終他成功聯絡對方，兩人也換回行李。