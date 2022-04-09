我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒

「神隱少女」場景 日本攝影師神還原 40萬人點讚

綜合報導
電影「神隱少女」中，千尋與無臉男一起坐在水上列車的畫面。（取材自推特）
電影「神隱少女」中，千尋與無臉男一起坐在水上列車的畫面。（取材自推特）

日本動畫大師宮崎駿的動畫電影「神隱少女」是戲迷眼中的經典作品，讓不少人更嘗試在現實中尋找電影場景。日本一名攝影師最近分享一張在火車上拍攝的照片，配合窗外風景，儼如千尋與無臉男一起坐在水上列車的畫面。

這名推特帳號「szuna」的攝影師，不時分享自己的作品，經常吸引大量網友關注讚好。他還原「神隱少女」的照片引來近40萬人點讚，不少人形容要天時地利配合，才能拍得如此美照。

此外，日本另有一名攝影師Raruha（らるは）兼Coser，也是宮崎駿作品的忠實粉絲，經常與朋友一起打扮成劇中角色模樣，並拍下一張張真人版劇照，相似度非常驚人。她也曾在推特分享一組神還原「神隱少女」電影的照片，畫面美得有如藝術品一般。

這組美麗的照片是在長野縣澀溫泉區的溫泉旅館「金具屋」所拍攝。金具屋建於1758年，之後陸續增建成為目前的規模，其中有兩棟木造建築甚至已經被列為日本國家文化財。

據說「神隱少女」故事中的湯屋，便是以此建築為原型。

Raruha等人事前經過許可後，以劇中人物的造型在此處拍攝了一張張相片，完美還原了電影場景，就像是一部真實上演的神隱少女「真人版」一樣。

「szuna」攝影師在火車上拍攝的照片，電影「神隱少女」中，千尋與無臉男一起坐在...
「szuna」攝影師在火車上拍攝的照片，電影「神隱少女」中，千尋與無臉男一起坐在水上列車的畫面。（取材自推特）

電影 日本 攝影

上一則

俄驅逐15個人權組織 遭諷「要我們閉嘴那就是做對了」

下一則

槍手闖酒吧濫射 以色列至少3死 巴勒斯坦兇手遭擊斃

延伸閱讀

日本康複力 幫助化療病患

日本康複力 幫助化療病患

成為最大股東後 馬斯克發起推特民調：想要編輯鍵嗎？

成為最大股東後 馬斯克發起推特民調：想要編輯鍵嗎？
從推特網紅變最大股東 馬斯克為美股增添遐想

從推特網紅變最大股東 馬斯克為美股增添遐想
馬斯克揭露在推特持股9.2% 推特盤前應聲飆漲25%

馬斯克揭露在推特持股9.2% 推特盤前應聲飆漲25%

熱門新聞

波蘭副總理卡臣斯基3日稱德法跟俄國過於親近，並對柏林當局尤其感到不滿。路透

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

2022-04-03 08:36
德國一名60歲的男子，為了向不想打疫苗的人兜售疫苗卡，自己竟然接種了90劑的新冠疫苗。圖為柏林一名男士正在接種疫苗。（Getty Images）

德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…

2022-04-03 22:15
遭俄軍殺害的女村長(左)、兒子(左)，及丈夫(中)生前照片。(取自推特)

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

2022-04-04 22:23
匈牙利總理奧班發表勝選演說。（Getty Images）

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

2022-04-04 09:57
巴西男模烏索擁9妻，最近其中一名老婆因懷念懷念「一夫一妻制」跟他提離婚。（取材自Instagram）

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人

2022-04-06 17:58
在基輔駐守的烏克蘭軍隊。（歐新社）

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

2022-04-01 11:42

超人氣

更多 >
劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬

華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬
闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來

闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元