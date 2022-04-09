「神隱少女」場景 日本攝影師神還原 40萬人點讚

電影「神隱少女」中，千尋與無臉男一起坐在水上列車的畫面。（取材自推特）

日本 動畫大師宮崎駿的動畫電影 「神隱少女」是戲迷眼中的經典作品，讓不少人更嘗試在現實中尋找電影場景。日本一名攝影 師最近分享一張在火車上拍攝的照片，配合窗外風景，儼如千尋與無臉男一起坐在水上列車的畫面。

這名推特帳號「szuna」的攝影師，不時分享自己的作品，經常吸引大量網友關注讚好。他還原「神隱少女」的照片引來近40萬人點讚，不少人形容要天時地利配合，才能拍得如此美照。

此外，日本另有一名攝影師Raruha（らるは）兼Coser，也是宮崎駿作品的忠實粉絲，經常與朋友一起打扮成劇中角色模樣，並拍下一張張真人版劇照，相似度非常驚人。她也曾在推特分享一組神還原「神隱少女」電影的照片，畫面美得有如藝術品一般。

這組美麗的照片是在長野縣澀溫泉區的溫泉旅館「金具屋」所拍攝。金具屋建於1758年，之後陸續增建成為目前的規模，其中有兩棟木造建築甚至已經被列為日本國家文化財。

據說「神隱少女」故事中的湯屋，便是以此建築為原型。

Raruha等人事前經過許可後，以劇中人物的造型在此處拍攝了一張張相片，完美還原了電影場景，就像是一部真實上演的神隱少女「真人版」一樣。