南韓吹懷舊風 寶可夢麵包貼紙飆漲 超夢最搶手賣41美元

南韓食品公司SPC samlip在1998年到2006年推出的寶可夢麵包，當時曾掀起熱潮，內附隨機貼紙，較熱門但難抽到的角色貼紙被視為夢幻逸品。（中央社）

20年前在南韓 風靡一時的寶可夢麵包最近重回便利商店貨架，內附隨機貼紙再次引發蒐集熱潮，一個1500元（韓元，下同，約1.2美元）的麵包，貼紙可能賣出5萬元（約41美元）。

寶可夢對二、三十歲的南韓人來說，無疑是最難忘的童年回憶之一。

南韓食品公司SPC samlip在1998年到2006年推出的寶可夢麵包，當時曾在南韓掀起熱潮，主要是因當時學生們熱中於包裝內附的各式隨機貼紙，較熱門但難抽到的角色貼紙被視為夢幻逸品。

近20年後，便利商店強打懷舊風，重新推出寶可夢麵包，立刻引起搶購，許多店家麵包上架就被搶購一空，處處可見便利商店門口貼上「寶可夢麵包已售完」的標示，也有人走遍各處店家都沒看到商品蹤影，直呼「真的有在賣嗎」。

人氣團體防彈少年團（BTS）成員RM、Jin也都在社群網站 貼出抽到的貼紙照片，RM甚至拍下自己連續抽出的多張小拳石貼紙，哭訴「為什麼這樣對我」，要抽到喜歡的貼紙顯然並不容易。

寶可夢麵包的搶手程度也推升麵包與貼紙的二手交易價格。朝鮮日報引述網路流傳的「寶可夢貼紙時價表」報導，較容易抽到的鐵甲蛹、巴大蝴、大針蜂等貼紙價格最低廉，大約落在2000至3000元，尼多蘭系列大約1000元。

比較少出現或人氣較高的角色價格就大大不同，最搶手的超夢可能要價5萬元；皮卡丘、卡比獸、閃電鳥、可達鴨及快龍等價格約落在7000到1萬元。據已蒐集完159種貼紙的網友說法，全部用買的大約要花50到60萬元。

旗下擁有超商 、百貨、超市等零售店家的GS零售也搭上懷舊熱潮，繼去年搭配睽違多年復活的Cyworld網站（南韓第一代社群網站）推出相關商品後，近日又搭配活動推出線上賣場，搶攻懷舊市場。