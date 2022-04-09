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英女參加淨灘活動 發現200年前寶藏箱 內有百枚硬幣

聯合新聞網 

英國38歲女性費茲傑蘿（Jennie Fitzgerald）日前在當地諾福克（Norfolk） 北海岸參加淨灘活動，發現近200年前維多利亞時代的寶藏箱。

她和家人用牙刷拂去箱子上的沙，原本鎖上的箱子因為底部開始脫落，所以他們輕易取出內容物。發現裡面裝了大約100枚硬幣，大部分源自維多利亞時期，有些源自喬治三世統治時期，但也有些看起來像是中世紀和羅馬的硬幣。

費茲傑蘿笑說：「我的孩子們認為他們會因此變有錢。」

除了硬幣，寶藏箱裡還有寶石、一隻生鏽的懷錶、一個舊香水瓶、一個圖章戒指和一個刻有「Ernest」名字的銀製火柴盒。

費茲傑蘿正在等待專家的鑑定與回覆。她表示：「我從來沒有在海灘上發現這樣的東西。通常我都在找海玻璃和貝殼，找到這種東西真是不可思議。」

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