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清朝順治帝後裔 美女醫生「愛新覺羅」在日行醫 爺爺和溥儀同輩

綜合報導
愛新覺羅維表示，之前她為了參加研討會而到訪美國，官員看到姓氏時便問她是否為清朝後裔，她承認身分後便被帶走。(取材自Instagram)
愛新覺羅維表示，之前她為了參加研討會而到訪美國，官員看到姓氏時便問她是否為清朝後裔，她承認身分後便被帶走。(取材自Instagram)

日本經常有不少引人注目的廣告牌，透過卡通人物、明星或有趣字句吸引路人。但最近一所眼科診所的廣告牌被翻出，引起網友熱烈討論。這間診所的女院長竟然姓愛新覺羅，令不少人懷疑她會否是清朝皇族的後裔。但她的社交媒體全部都以日文溝通，到底她是什麼身分呢？

香港01報導，愛新覺羅維院長的診所位於日本東京大井町，在診所的官方介紹和廣告牌上都可以看到院長擁有高學歷，擁有東京大學的醫學博士學位。但愛新覺羅是清朝皇族的國姓，讓不少網友都將注意力放在她的姓氏上。早前日媒「產經新聞」亦訪問愛新覺羅院長，原來她真的是清朝第三代皇帝順治帝的後裔，還曾經因爲獨特姓氏而在入境美國時被帶走。

愛新覺羅維院長的推特(Twitter)等社交平台上都以日文溝通，很容易讓人以為她從小在日本長大。但大井町眼科診所的網頁上寫到他們以日語、英文和中國普通話提供服務。原來院長並非在日本土生土長，而是出身於中國遼寧省。她在遼寧曾經就讀當地名校東北育才學校，當時已修讀日文作第二語言。

畢業後，她面臨到日本或美國留學的選擇，最後因家人希望她可以離家近一點，18歲時便赴名古屋大學醫學部成為留學生。修讀博士學位時，雖然也有到英語國家進修的選擇，她也因為愛上了日本而決定留下來成為醫生，並結婚，現在是三名子女的媽媽。她2018年成為了大井町眼科診所的院長，於是便出現了那張被網友瘋傳的廣告牌。

被日本「週刊文春」訪問時，她表示，自己從已故爺爺口中聽說自己是清朝第三位皇帝順治帝的後裔，而她的爺爺與清朝最後一代皇帝溥儀屬於同一輩。但因為自己對歷史沒有太大興趣，當時亦沒有多問。記者問到她家中有沒有清朝家寶時，她表示，中國民間家庭並不會保存家寶，因此也只看過爺爺的家譜。

愛新覺羅維院長表示，自己的獨特姓氏除了很難寫以外，亦很引人注目，基本每天都會被病人問到名字的來源，更曾經在入境美國時令她被帶走。院長說，當時她為了參加研討會而到訪美國，官員看到她的姓氏時便問她是否清朝後裔，她承認身分後便被帶走。原來工作人員怕她是逃亡到美國，問她有沒有需要幫她聯絡大使館，讓她大感無奈。

愛新覺羅這個姓氏雖然很特別，但應該會帶來不少麻煩。如果是學生，每次考試時寫名字都要比其他同學們花更多時間啊。

愛新覺羅維在2018年成為大井町眼科診所的院長，被網友瘋傳的廣告牌也因此誕生。(...
愛新覺羅維在2018年成為大井町眼科診所的院長，被網友瘋傳的廣告牌也因此誕生。(取材自推特)

日本 醫學 大使館

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