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澳洲夫妻拒開發商高價收購 堅守6000坪夢想家園

聯合新聞網
澳洲家族被高密度住宅區包圍。(取材自YouTube)
澳洲家族被高密度住宅區包圍。(取材自YouTube)

澳洲雪梨郊區的一戶人家查米特家族（Zammit family）拒絕收下房地產開發商提供的數百萬澳元，只因他們想住在坐擁大片土地的夢想家園。

據澳洲當地媒體報導，查米特家族所有老鄰居都搬走了，他們仍不為所動。查米特家族的家占地6000多坪，有一條長達200公尺的車道穿過草坪。從空中向下俯瞰，查米特家族的家就像高密度住宅區汪洋中一片綠葉。

來源：YouTube

查米特家族拒絕透露開發商出價金額。據報導，2012年鄰近地塊以1坪796澳元（約600美元）的價格出售，換算下來查米特家族的房產10年前價值約為477萬澳元（約338萬美元）。 

如果查米特家族現在賣掉他們的土地，當地開發商可以在原本土地蓋40間價值100萬澳元（約76萬美元）的新房屋。查米特家族的主人是一對50多歲的已婚夫婦，他們經營一家貨運公司，並在同一塊土地上擁有大型的車庫。

他們16年多前搬到了這處曾是農田的地方，他們很珍惜眼前開闊的莊園。他們家有超過五個房間、車庫和一個籃球場。巨大草坪需耗時兩個半小時來割草，平時這份工作由家中小兒子負責。家兩旁架設750公尺長的圍欄，區隔他們和鄰居的土地。

澳洲 房地產 YouTube

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