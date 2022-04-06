赴烏沒逃跑… 韓網紅李根大尉發文：參與進攻行動

南韓網紅李根大尉發文分享最新近況。(取材自Instagram)

俄烏戰火持續一個多月仍未停歇，引起國際高度關注，南韓 一名擁有超過76萬訂閱者的YouTuber 「李根大尉」日前宣布前往烏克蘭 當義勇軍，但他負面消息不斷，先後被傳出戰死、落跑，還有人稱他在波蘭飯店拍片，如今李根大尉親上火線，在自己的Instagram上發文分享自己的近況與下落。

李根大尉表示，自從他抵達烏克蘭以來，外界一直有很多猜測和困惑，因此想跟大家分享並消除誤解。他說，當他抵達烏克蘭國際軍團並簽署合約後，任務是組建一支由多國戰鬥退伍軍人組成的特別小組，而他所在的小組被分配到保密任務，外界不用猜測任務的具體時間或地點，因為他所在的小組已重新部署，並參與直接進攻行動。

他表示，基於安全原因，希望大家能理解，他不便透露更多詳細資訊。他得到了烏克蘭軍隊和烏克蘭人民的全力支持，感謝國際退伍軍人在這裡的奉獻。

不過，烏國國際志願軍部隊發言人馬格羅近日接受韓聯社專訪時，暗示李根大尉未在前線，人在西部的訓練營地，且若有志願軍戰死，不會公開每位陣亡者的姓名，言下之意表示除非南韓政府或其親屬願意公開，不然外界很難知道噩耗。(編譯徐榆涵)