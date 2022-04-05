我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

廢墟中等主人回家…烏克蘭毛孩的戰火浮生錄

聯合新聞網轉角國際
烽煙戰火下，受累的不光是人，還有動物。(路透)
烽煙戰火下，受累的不光是人，還有動物。(路透)

「有的毛孩逃離戰火，也有的還在空屋裡留守，等待永遠不知能否回來的主人。」烏克蘭戰爭持續至今已超過一個月，聯合國初步統計，已至少超過370萬人逃離烏克蘭，之中有大量的民眾帶著寵物出逃，但是攜帶動物到邊境並不如想像中容易。而烏克蘭國內受到戰火波及，許多動物不是死於砲彈轟炸，就是成為無主的流浪動物，牠們被遺忘在戰爭的廢墟裡，卻因為轟炸的威脅不減，成為外援難以進入施救的生命。

破敗民宅內 大狗獨守空屋

目前留在基輔的路透攝影記者Gleb Garanich，用鏡頭記錄了被遺留在家園——如今成了戰場——似乎還在等待主人回家的毛小孩們。在釋出的基輔前線照片裡，烏克蘭士兵在激戰過後的民房住宅區裡巡視，這些民宅絕大多數已經撤離清空，可用作士兵的掩護或暫時的待機據點，不過有時候這些房子其實還有「住戶」在——沒有隨著主人離去的毛孩們。

照片中幾名烏克蘭士兵在破敗的空屋內留守，屋內景象都還看得出原先的日常生活氣息，主人恐怕也是在戰爭爆發後倉皇逃難，現場還留有許多日用品。但最讓人不捨的，是屋內還有一隻大狗留在家裡，路透報導僅簡短說明了是遭到「遺棄」的寵物，但實際上原先主人一家到底發生什麼事？又為何讀留愛犬在最危險的地區？沒有其他線索能解答眾人的疑惑，只知道附近的烏克蘭士兵偶爾會來到此處，而這條大狗狗的安全無虞，也許會再由士兵安排移轉到其他地方安置。

烏克蘭士兵與獨留在民宅的大狗。(路透)
烏克蘭士兵與獨留在民宅的大狗。(路透)

烽火連天下 救援煞費心力

類似的情況在當前的烏克蘭時有所見，目前仍在基輔協助動物救援的團體「UAnimals」表示，因為緊急撤離的緣故，許多大型動物可能一時無法送到安全區域，或因為其他原因而被留在家中（像是主人不幸喪生、行蹤不明等），有些原本的寵物貓犬就留落在街頭，或是在戰場上等候不知道何時會回家的家人。

有一些與主人失散的寵物犬，在戰場上成了與烏克蘭士兵相處的動物好朋友。也有一些在戰事沒那麼激烈的情形下，由像UAnimals一類的救援組織，安排撤離到邊境後，再想辦法由其他國家如波蘭、英國等尋找收養的機會。

在邊境收容的烏克蘭無主動物，尋求收養家庭中。(美聯社)
在邊境收容的烏克蘭無主動物，尋求收養家庭中。(美聯社)

不過動物救援沒有想像中那麼容易，像是先前基輔動物園的火線撤離行動，就需要層層轉移和路線安排，第一時間也根本無法讓大象、猩猩這樣的大型動物安全出逃。除了動物園之外，遺留在農場大大小小、不同種類的動物們，也是頗為棘手的難題。在空襲威脅仍未全面解除的情況下，光是就地照料這些動物就煞費心力。

隨主人逃出 檢疫也成麻煩

而比較幸運的動物們，有些跟隨著主人一同撤離到邊境，但接下來要面對的是出入境的檢疫問題，可能因此增加滯留的時間，而BBC和衛報也先後報導指出，若烏克蘭難民要帶寵物入境英國，現階段可能也會因為法規問題，毛孩需要進入隔離設施一段時日才能與主人相會。無論是對驚嚇的小動物、或是極需要身心安撫的難民而言都相當難熬。

和烏克蘭難民一同撤離的貓咪。(美聯社)
和烏克蘭難民一同撤離的貓咪。(美聯社)

「在成功撤離的烏克蘭人身邊，你可以找到許多他們心愛的貓狗或兔子。但還有很多小動物，他們被遺落在家園裡...。」NPR在基輔的前線採訪中，找到了照顧這些無主動物的當地居民，像是莉娜（Elena Lina）就獨自餵養四狗九貓，她向NPR表示，牠們都是主人倉皇逃難時沒有機會跟著離開，實際上也難以確認這些人是否還存活。

莉娜領著記者到附近的公寓地下室，讓記者看看還有數十隻貓在這裡躲藏，而外頭的流浪狗數量也與日俱增，幾乎翻倍增加。

「如果連我們也離開了，誰能來照顧這些動物呢？」另一名和莉娜類似，仍在城市中照顧流浪動物的婦人，向NPR表示她的堅定意志。

烏克蘭 邊境 動物園

上一則

美財政部切斷俄在美帳戶債務償付 俄只剩3個不利選項

下一則

哥斯大黎加前財長當選總統 5月就任迎戰經濟危機

延伸閱讀

俄軍未撤 北約痛批撒謊 義總理：普亭指停火時機未到

俄軍未撤 北約痛批撒謊 義總理：普亭指停火時機未到

+6646確診 港4/1解除美英等9國禁飛令 3條件准入

+6646確診 港4/1解除美英等9國禁飛令 3條件准入
北約控俄撒謊 「正在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

北約控俄撒謊 「正在集結非撤離」 普亭：停火時機未到
開戰後首位歐盟領導人訪烏 歐洲議會女議長：前往基輔

開戰後首位歐盟領導人訪烏 歐洲議會女議長：前往基輔

熱門新聞

泰晤士報29日報導，俄羅斯一名「戰功彪炳」的女狙擊手史塔莉柯娃（圖）遭同行戰友留在戰場上等死，隨後被烏克蘭軍隊抓獲。（翻攝自臉書／＠Інформагентство АрміяInform）

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

2022-03-30 11:40
澤倫斯基宣布以「叛徒」為由解雇烏克蘭國家安全部門的2名高級成員。（歐新社）

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

2022-03-31 20:52
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
波蘭副總理卡臣斯基3日稱德法跟俄國過於親近，並對柏林當局尤其感到不滿。路透

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

2022-04-03 08:36
俄軍進攻烏克蘭之初，美歐制裁俄國石油及天然氣時，盧布暴跌至1美元兌150盧布，但現已大幅反彈，恢復至接近開戰前的水平，約1美元兌85盧布。圖為莫斯科鬧區。（美聯社）

西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原

2022-03-30 21:46
德國一名60歲的男子，為了向不想打疫苗的人兜售疫苗卡，自己竟然接種了90劑的新冠疫苗。圖為柏林一名男士正在接種疫苗。（Getty Images）

德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…

2022-04-03 22:15

超人氣

更多 >
他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」

他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護