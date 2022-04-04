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英女當84天鳥媽媽 迷路幼鳥在她長髮築巢

聯合新聞網
英國攝影師柏泰勒。(取材自推特)
英國攝影師柏泰勒。(取材自推特)

英國攝影師柏泰勒（Hannah Bourne-Taylor）2013年前跟丈夫羅賓（Robin）搬到非洲迦納。2018年一場大雷雨過後，柏泰勒發現一隻迷路的幼雛並和牠建立特殊的情誼。

柏泰勒在英國衛報（The Guardian）敘述這段離奇故事的開場：「這隻雀科小鳥被遺棄了，風將牠的巢從芒果樹吹下來。牠緊閉雙眼，全身顫抖。牠太小無法獨自生存。我把牠放進仿造鳥窩、鋪著布的紙箱裡，徹夜不眠研究照顧牠的方式。」

柏泰勒諮詢專家後得知小鳥需要12週的時間才能在野外生活。 所以柏泰勒決定好好照顧這個小傢伙，餵牠吃白蟻，拿手當牠睡覺的窩。

柏泰勒說在養育小鳥的84天，自己就像小鳥的媽媽，一人一鳥形影不離：「我在房裡走動、在草原上或開車時，小鳥都會待在我身旁。牠還會在我手裡休息。當牠學會飛行時，牠會在我的手、肩膀、頭之間穿梭飛行，接著沿著我及腰頭髮下降以再次休息。」

柏泰勒提到，小鳥每天都會在她的頭髮做小窩：「牠會把自己塞進1綹頭髮下，再用喙收集每1根髮絲，編織成1個小窩，最後舒舒服服地坐進去。當牠休養生息後會解開頭髮鳥巢，隔天再重做一個窩。」最終，小鳥積累了足夠的能力後，柏泰勒決定讓牠展翅高飛。

太鳥在英國攝影師柏泰勒頭髮裡築巢。(取材自YouTube)
太鳥在英國攝影師柏泰勒頭髮裡築巢。(取材自YouTube)

已搬回英國的柏泰勒說：「現在看到雀鳥飛過時，我都會仔細看牠是不是在裡面。偶爾有鳥掛在樹枝上盯著我看，我就會想起牠，忍不住哭出來。那段經歷教我學會活在當下，並永遠改變了我。」

英國 攝影

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