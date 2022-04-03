德州飼育員抱新生女兒分享喜悅 大猩猩溫柔眼神全為她

動物園飼育員帶自己剛出生沒多久的寶寶給照顧多年的大猩猩一起分享喜悅。(取材自TikTok)

人與動物的情誼常常讓人相當動容。日前一部短片在網路上瘋傳，一名動物園 的飼育員日前生下一名健康可愛的女嬰，想說帶女兒給照顧多年的大猩猩瞧瞧，結果大猩猩見到小寶寶後舉止相當溫柔，暖心的影片融化不少網友。

美國德州 達拉斯動物園(Dallas Zoo)的飼育員芬德蕾(Mary Kate Findley)日前平安生下次女奧莉維亞(Olivia)，想說帶寶寶到動物園參觀，順便讓自己照顧4年多的20歲雄性大猩猩裘芭(Juba)瞧瞧自己第二位孩子。芬德蕾日前帶著家人走到裘芭的展示窗前，抱著女兒讓牠瞧瞧，沒想到裘芭顯得相當開心，慢慢低下頭來注視著眼前的小女嬰，肢體動作相當輕柔，彷彿人類小女嬰就是牠的孩子一樣。

芬德蕾全程目睹這一幕相當感動，就把影片上傳到社群網站 與影音平台上，寫著「這是裘芭與奧莉維亞第一次見面，裘芭是我照顧了很久的夥伴，是我的摯友」，至今已吸引超過3200萬次觀看，百萬網友都為之觸動，紛紛留言表示「裘芭的眼神好溫柔」、「人與動物之間的友誼真是美好」、「和動物朋友分享喜悅，牠也能感受到」。