危險？神勇？動物園河馬想逃 保安「巴頭」擊退

保安拍打河馬的頭，讓旁觀民眾捏了一把冷汗。(視頻截圖)

印度 新德里動物園 有隻體型巨大的河馬，日前突然企圖爬出圍欄，遊客嚇得驚聲尖叫，一名保安奮勇上前，近距離對著河馬舉手示意要打牠，河馬一度張開大嘴威嚇，但保安繼續拍打河馬頭部，竟真的令河馬退回水池內，結束驚險場面。

這段保安神勇制服河馬的影片在網路上瘋傳，引起熱議。香港 01報導，許多網民大讚保安以「摸頭殺」成功保護遊客，但也有不少人認為該園圍欄及安全設施明顯不足，保安其實是在玩命，因為形象可愛的河馬其實是地球最危險的動物之一，「如果河馬願意的話，牠可以殺死那裡所有人」，又指保安伸手一幕如果河馬張口噬咬，可能把整條手臂扯下來。

保安拍打河馬頭的過程中，牠一度張開大嘴。(視頻截圖)

據報導，印度傳媒指當時河馬爬上水池石牆，半個身已跨出了圍欄，姿態像隻暴龍一樣。河馬爬出水面後，原來在圍觀的遊客嚇得馬上後退，這時一名保安趕至，極近距離「舉手」阻止河馬。有人推測保安拍打河馬的方式可能是平日訓練，應該是在示意河馬要退後。

很多網民指保安的舉動不應鼓勵，也不能稱為勇敢。有人表示，在野外的獵食動物如獅子、獵豹、鱷魚、鬣狗等，都可以輕鬆殺死人類的動物，牠們在野外很多時候是死於河馬的攻擊，河馬牙齒可長達1.2尺、重超過2噸。

也有留言為保安抱不平，指他當時挺身犯險也是在保護遊客，「他勇敢和冷靜救了遊客，應該獲頒一枚獎章」。