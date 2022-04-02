買8張同號彩票 全都中頭獎 泰男曝中獎原因

中獎幸運兒猜巴汀曬出8張彩票及巨額頭獎獎金。（取材自推特）

「拜得神多自有神庇佑」雖然是迷信講法，但不少人堅信是真的！泰國 彩票局日前開獎，一等獎號碼有8張彩票買中，幸運兒竟然是同一人。52歲男子猜巴汀連續買了8張彩票，一口氣中了4800萬泰銖（約142萬美元），領獎時秀出自己的彩票及身後的「銀紙牆」，他認為自己中獎原因，是一直供奉當地一位神明。

香港 01報導，他表示，當天其實是神叫他去買彩票，一邊選號碼一邊祈禱，自己買了什麼號碼都忘了，沒料到8張彩票都是同號碼，而且真的中了頭獎。現在他正與家人商討如何運用這筆巨款，包括打算買土地、捐款給寺廟及造功德等，但他未來仍會繼續工作。

泰國彩票局早前開出彩票一等獎號碼是737867，共有8位幸運兒中獎，沒料到買下8張彩票的竟是同一人。來自差春騷府的52歲男子猜巴汀日前一口氣買下8張同號同碼彩票，他說自己一直供奉名叫「ปู่ศรีสุโธ」（Kamchanod）的神明，當時是想起了Kamchanod才會去彩票網站購買彩票，過程中沒專心挑選號碼，只一邊祈禱一邊隨機選完就算，當時平台只剩下5000張彩票左右，他想抓緊時間購買。

沒想到公布一等獎時，有電話來電告訴他中獎了，他當時不知所措，因自己都忘了買過什麼號碼，不覺得會這麼容易中獎，直至領獎後，他仍無法相信中了這麼多獎金。現時他和家人在商討如何使用這筆錢，擬向平日前往的寺廟捐款、購買土地及造功德等。猜巴汀說家裡有恭放Kamchanod的照片，他會善用這些錢，仍會如常上班繼續工作。