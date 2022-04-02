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距離2000多公里 越南男划橡皮艇尋印度妻 漂流18天獲救

綜合報導
越南男子（左）划橡皮艇，打算越過2000公里到印度尋妻。（取材自臉書）
越南男子（左）划橡皮艇，打算越過2000公里到印度尋妻。（取材自臉書）

一名與妻子因為疫情兩年沒見面的越南男子從普吉島划橡皮艇向西，打算穿越安達曼海到2000多公里外的印度和妻子相會，他獨自在海上漂流18天後被泰國海軍救起。

曼谷郵報、民族報及泰國公共電視台報導，泰國海軍近日中午接到漁船船長通報，攀牙海岸以西80公里、距離斯米蘭群島14公里處發現一艘橡皮充氣艇。

小艇上有一名男子，船上有瓶裝水和他的行李箱，箱裡裝滿速食麵，由於海風和海浪強勁，漁船船長覺得這男子處境危險，因此通報海軍處理。

男子向泰國海軍表示，他叫Ho Hoang Hung，37歲，來自越南，3月2日從越南胡志明市飛抵曼谷，準備飛往印度孟買探望因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已經兩年沒見面的印度妻子，但他到了曼谷才發現前往印度需要簽證，但他並沒有事先申請。

這名男子決定搭巴士從曼谷到普吉島，在普吉島買了充氣橡皮小艇，3月5日出海，打算划船穿越安達曼海，到達約2016公里以外的印度，上岸後到孟買和妻子相會。

泰國海軍救起這名男子時，已是他第18天自己一個人獨自在海上漂流，海軍先將這名男子安置在斯米蘭群島國家公園的辦公室，再安排後續的協助工作。

泰國 印度 越南

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