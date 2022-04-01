法國巴黎聖母院重建 意外驚現古墓、人形棺木

據悉，墓中有一個「完整保存的鉛製人形棺木」，專家認為棺材是在1300年代為一位高級政要所製。(Getty Images)

法國巴黎聖母院 2019年發生嚴重火災，至今重建工作仍在繼續當中，不過考古學家意外在準備工作途中，發現幾座墳墓和一個可能追溯到14世紀的鉛製棺木。

英國 「衛報」報導，法國文化部日前宣布這些墓地「具有卓越的科學質量」，且是在為重建古教堂尖頂的準備工作中意外發現的，該尖頂位於橫斷面穿過中殿的中心位置。據悉，墓中有一個「完整保存的鉛製人形棺木」，專家認為棺材是在1300年代為一位高級政要所製。

巴黎聖母院2019年發生嚴重火災，至今重建工作仍在繼續當中，不過考古學家意外在準備工作途中發現幾座墳墓和一個可能追溯到14世紀的鉛製棺木。(Getty Images)

首席考古學家貝斯尼爾（Christophe Besnier）指出，「你可以瞥見頭頂上的布片、頭髮和葉枕，這是宗教領袖被埋葬時普遍的現象。這些植物元素仍在體內意味著身體處於非常好的保護狀態」。美國國家考古研究所的加西亞（Dominique Garcia）更補充說，這項發現將有助於提高對中世紀葬禮習俗的理解。

此外，教堂現有樓層下方還發現彩繪雕塑 元素，這些元素被確定為13世紀「聖壇屏」（Rood Screen）的一部分，時常被用來將祭壇區域與中殿隔開。

儘管意外發現令人興奮，但考古學家仍需把握時間，他們被要求盡速完成工作，接著再重新投入重建聖母院的工作，以保持大教堂在2024年重新開放的計畫。