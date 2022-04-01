文憑考後 馬來西亞學生到老師墳前「報告」 令網友淚崩

學生們稱約好考完試去找老師，在她墓前朗讀禱文。(取材自TikTok)

馬來西亞近日瘋傳一段影片，十多名男學生在完成當地的文憑考試後，一行人說要趕去老師的「新居」，到達才發現，原來那是老師的墳墓。這名老師日前在醫院離世，連日來許多學生去她墓前致意。影片令網友看到淚崩，覺得從她教出來的學生就知道，她生前一定是以身作則的良師。

香港 01報導，近日馬來西亞TikTok 瘋傳一條催淚影片，一群男學生騎車趕去某處，他們剛剛考完馬來西亞教育 文憑考試（SPM，屬當地中學全國中五統一考試），沒有大舉慶祝，「完成考卷後，我們去老師的『新居』拜訪」。學生口裡說新居，但看到後面才發現，那裡是公墓，老師的新居其實是墓地。

原來他們相約好要在完成考試後向老師報告，並為她朗讀禱文、安靜陪伴老師。

據報導，有學生形容老師是個不知疲倦的人，他們全都非常喜愛老師，她教授了許多做人處事的態度，「每一個建議和教導我們仍然記得」。

當地傳媒指，這群學生來自吉隆坡轄下的蕉賴區的地斯裡打昔國中（SMK Seri Tasik），這名好老師叫諾瑪拉（Cikgu Normala）是該校科學及數學老師，日前在醫院離世，生前和善很受學生歡迎。連日來許多學生去她墓前致意，直至有學生拍片讚揚老師的教導，事件才被廣傳。

影片令網友看到淚崩，覺得從她教出來的學生就知道，她生前一定是以身作則的良師，希望她早日安息。許多網友希望這群男生別枉費老師心血，「你們要讓老師驕傲」、「一定要當好最好的年輕人」、「懂感恩的人不會壞到哪」，「看了許多負能量滿滿的新聞，再看這新聞，心裡有無限的感慨和感動」。

不少人認為，同學們現在的舉動已經足夠讓老師自豪，「祝你們盡快收到大學的錄取通知」。甚至有該校的其他老師留言表示，十分為他們感到驕傲，希望學生們繼續努力學習。