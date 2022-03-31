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印度19歲少年下班後 「天天跑10公里回家」 原因超感人

聯合新聞網
卡普里在路邊發現了一路狂奔的梅赫拉（圖），向前詢問原因後，將當時拍攝的影片分享到推特。(YouTube截圖)
卡普里在路邊發現了一路狂奔的梅赫拉（圖），向前詢問原因後，將當時拍攝的影片分享到推特。(YouTube截圖)

下班後只想「衝」回家嗎？印度一名電影製片人卡普里（Vinod Kapri）日前開車行經郊區時，在路上發現一名背著背包的少年一路狂奔，但卻臉不紅氣不喘，令他相當驚訝。好奇心使然，卡普里湊近詢問了少年跑步的理由，更將當時的影片分享到推特，直呼「聽了原因後，你會愛上這個孩子的」，畫面曝光後立刻掀起討論。

根據BBC報導，卡普里開車經過印度首都德里郊區諾伊達市時，發現一名少年背著背包一路奔馳，並在交談中得知，該少年是今年19歲的梅赫拉（Pradeep Mehra），梅赫拉在麥當勞上夜班，每天下班後都會跑10公里回家，藉此鍛鍊自己，以利未來加入軍隊後，能有良好的體能素質。

影片中可見，梅赫拉跑步的速度並不慢，與卡普里聊天的過程中不曾停下腳步，也沒有氣喘如牛的樣子，可見其訓練已有一段時間，體能相當好。從聊天過程中得知，梅赫拉的父母住在老家北阿坎德邦，父親正在照顧住院的母親，而他則與哥哥住在諾伊達。因為要負責料理早餐及晚餐，梅赫拉才會選在下班後的時間鍛鍊自己。

途中，卡普里邀請梅赫拉搭便車並一起吃頓飯，但梅赫拉的毅力相當驚人，一一回絕了卡普里的邀請。卡普里將這段「邊跑步邊聊天」的過程拍攝下來，更稱該影片可能會在網路上瘋傳，對此梅赫拉則露出靦腆的一笑，他表示「沒有人會認出我的，如果它（指影片）像病毒一樣傳播開來也沒關係，我也沒有做錯任何事」，直率的反應也讓網友們會心一笑。

隨後，卡普里在推特上分享當天畫面，更稱「聽了原因後，你會愛上這個孩子的」，果不其然該貼文立刻引發熱烈回響，目前已累積1098萬的觀看數、30.1個讚。網友們看完影片後紛紛讚嘆，「現在世界都認出你了」、「向純粹的決心致敬」、「國家應該有這樣的孩子」、「這男孩不期待他人的同情或幫助，而是下定決心去做該做的事」。

19歲的梅赫拉自麥當勞下班後，天天跑10公里回家，藉此鍛鍊自己，以利未來加入軍隊...
19歲的梅赫拉自麥當勞下班後，天天跑10公里回家，藉此鍛鍊自己，以利未來加入軍隊。(取材自推特)

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