花240小時 日本藝術家鉛筆素描金屬螺栓 媲美照片

大森浩平畫功神乎奇技。(取材自Instagram)

現年27歲的日本 藝術家大森浩平在過去幾年中崛起，這要歸功於他神乎奇技的畫功，單靠鉛筆便將日常物品刻畫得完美無瑕，寫實程度媲美照片寫真。

香港01報導，由於不擅長人際關係與學業，大森在高中與大學時期經常因為自卑感而抗拒上學，甚至因為無法完成學業。不過自從在大學時期接觸到寫實鉛筆畫的世界後，他終於找到展現自我價值的方法。於是他決定從大學退學，全心自學鑽研磨練技術，持續在寫實鉛筆畫耕耘。

大森浩平其實也是一個有天賦的肖像藝術家。(取材自Instagram)

及至五年前，同為創作者的姊姊在推特 中分享大森浩平花了240小時畫出的螺栓，因其極度逼真吸引10幾萬個網友分享，他的作品開始備受關注。

大森浩平單靠鉛筆便將日常物品刻畫得完美無瑕。(取材自Instagram)

在大森浩平的藝術作品中，與其說是鉛筆繪畫，感覺更像是在看高解析度的黑白照片，完全看不出人手的痕跡。這位27歲的日本藝術家在一個項目上花費了數百個小時，以他標誌性的超鋒利鉛筆、穩定的手和如山的耐心來獲得最微小的細節。因此，他的畫作就像寫真照片一樣逼真。

2017年，大森浩平首次成為世界各地的新聞頭條，當時他對一個朝日啤酒罐的繪畫在推特上瘋傳，配上完美的字體，看起來就像印在紙上一樣，還有專業的燈光和陰影效果。人們不住地讚美他的天賦和耐心，在被「今日日本」等主流媒體報導後，他的受歡迎程度已經超越了日本國界。

接下來是大森浩平的「螺母(螺帽)和螺栓」項目。顧名思義，它描繪了一個螺母和螺栓的瘋狂細節，直到最細微的螺紋和瑕疵。據藝術家的哥哥說，他花了大約280個小時來完成這個項目，方使其比例恰到好處，並專注於最微不足道的細節。

大森浩平其後陸續公布了他的傑作，從精工手表、可口可樂 瓶、巧克力、水龍頭、金屬水煲，無論是金屬的光澤、水珠的質感、光影的反射，全都展示出最完美、最細微的表現。大森浩平的作品又一次讓人們大吃一驚，驚嘆不已。

雖然大森浩平的藝術作品似乎大都以金屬物體為主題，但他其實也是一個有天賦的肖像藝術家，他曾接受委託為美國歌手Charlie Puth製作鉛筆畫唱片封面。從這幅令人難以置信的英國模特Sophia Blackbrough的肖像中就可以看出他的天才。

不時有人質疑大森浩平作品的真偽，於是大森開設個人YouTube頻道，把自己的創作過程紀錄成縮時影片，上載跟所有人分享。