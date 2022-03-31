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英國女大生百元起家 開創時裝事業 年營業額已破百萬

聯合新聞網
英國女子歌登以100英鎊創立網路服裝品牌Talliah Rose，在短短半年內賺進10萬英鎊。(取材自Instagram)
英國女子歌登以100英鎊創立網路服裝品牌Talliah Rose，在短短半年內賺進10萬英鎊。(取材自Instagram)

英國26歲女性歌登（Briony Gorton）以100英鎊（約135美元）創立網路服裝品牌Talliah Rose，在短短半年內賺進10萬英鎊，目前年營業額已突破100萬英鎊（約135萬美元）。

歌登在20歲時創立公司，因創業成功，24歲時就購買價值40萬英鎊的第一間四房住宅，以及幾輛名車。她透露疫情讓公司業績節節攀升，成交訂單數高達8萬份，接下來打算在市中心開第一家實體店衝高營業額。

歌登表示，很多大商店倒閉，不代表商店在購物街難生存，而是時候「讓大品牌離開，迎接新的點子進來。」

歌登最初拿打工賺來的100英鎊當創業基金，設計一件施華洛世奇裝飾的比基尼，並展示給她Instagram上4000名粉絲看，後來成功銷出60件。當時她還是曼徹斯特都會大學大三生，主修時裝採購和商品銷售，最後她決定輟學並創辦自己的時裝公司。

歌登說：「我沒有投資者，沒有顯赫背景，也從沒向銀行貸款，人們很難相信我投注100英鎊就獲得成功。我希望人們明白我的成功源自一個有想法的普通人。」

歌登起先每周都會推出一款新設計，現在每周都會發布20項新商品，且已經擴展到批發設計。她現在已經實現最初目標：在25歲時賺到100萬英鎊。

歌登樂見自己從無到有創造了一些東西，並有能力幫助家人，好比歌登幫助她54歲的商業夥伴媽媽蒂娜（Tina）還清貸款。歌登的父親麥克（Mick）兩年前也受雇成為公司倉庫經理。

歌登在社交平台擁有大批擁護者，她會穿上自家品牌衣服給粉絲看。她認為在社群平台取得領先地位是發展業務的關鍵。

歌登說：「我們每天都會發布三次貼文，跟粉絲互動很重要。粉絲越多，會帶來越多銷售額。」

歌登說自己就是典型的目標受眾，所以賣起東西得心應手。目前她雇用了倉庫六名員工，每天處理100份訂單。

歌登希望30歲時進軍房地產業，還想跟26歲的足球運動員男友雷恩斯 （Joe Raynes）一起打造夢想家園。她鼓勵人們，「成功沒有限制。我來自一個受薪階級家庭，住在半獨立式房屋裡。當我七、八歲的時候，我會和祖父母一起去大拍賣會場，學習談判和以物易物的技巧。我一直很樂於買賣。」

英國女子歌登以100英鎊創立網路服裝品牌Talliah Rose，在短短半年內賺...
英國女子歌登以100英鎊創立網路服裝品牌Talliah Rose，在短短半年內賺進10萬英鎊。(取材自Instagram)

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