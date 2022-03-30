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美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

美國「拉麵販賣機」進駐羽田機場 90秒吃得到

聯合新聞網
美國製拉麵自動販賣機首次於日本亮相(中間機台)，開賣一天疑因支付系統問題暫停服務。 （取材自推特）
美國製拉麵自動販賣機首次於日本亮相(中間機台)，開賣一天疑因支付系統問題暫停服務。 （取材自推特）

日本羽田機場近日出現一台「拉麵自動販賣機」，號稱90秒內即可做好一碗熱騰騰的拉麵，對深夜往來的旅客是一大福音，不過在吸引眾人討論的同時，有不少人也紛紛曬出日本境內散布各處的拉麵販賣機，比較其價格及速度。

對外國遊客來說，日本境內大大小小、什麼都賣的自動販賣機是難忘特色，不過在車站、機場等地仍多以飲料、零食為主，不過日前東京羽田機場宣布，「拉麵販賣機」進駐第二航廈，讓國內外旅客24小時都可以吃到美味拉麵。

據日媒「Aviation Wire」報導，此台拉麵販賣機為美國「妖怪（Yo-Kai Express）」公司開發，首次在日本亮相，點單付款後約90秒後熱呼呼的拉麵就會現身。據負責人表示，拉麵販賣機是將麵條、湯、食材冷凍後放入碗中，待顧客點選後再加入熱水調理，目前共有鹽味、醬油、豚骨、味噌四種口味，售價為790日圓（約6.47美元），可用信用卡、交通卡或電子支付結帳，不收現金。

消息一出，立刻有拉麵迷前往嘗鮮，不過也許是過於熱情，開賣當天晚上就傳出機器故障的消息，不少人敗興而歸，甚至有人特地從大阪飛抵東京，跨越500公里卻無法吃到這碗「來自美國的拉麵」，非常失望。

拉麵販賣機在日本並非首次出現，有網友也分享附近的拉麵販賣機，雖然只有「拉麵」和「烏龍麵」兩種選擇，卻只需250-350日圓，且25秒左右即可出餐。

事實上，Yo-Kai Express創辦人為台灣工程師，花了兩年研發才推出第一台自動販賣機，隨後賣進特斯拉、網飛。

網友分享日本自有的拉麵自動販賣機。 （取材自推特）
網友分享日本自有的拉麵自動販賣機。 （取材自推特）

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