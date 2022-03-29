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連接花園小屋 英男花2年在家挖出12公尺地下隧道

聯合新聞網
英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時兩​年，在自家花園下挖了一條3公尺深、12公尺長的隧道。（取材自推特）
英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時兩​年，在自家花園下挖了一條3公尺深、12公尺長的隧道。（取材自推特）

英國42歲男性弗澤（Colin Furze）耗時兩年在自家花園下挖了一條三公尺深、12公尺長的隧道，連接他的房子跟室外小屋，讓自己走到小屋時不會被雨淋濕。

英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時兩年，在自家花園下挖了一條三公...
英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時兩年，在自家花園下挖了一條三公尺深、12公尺長的隧道。（取材自推特）

弗澤將挖穴道過程放到私人頻道，吸引超過600萬觀看人次。他說：「這是我頻道上很受歡迎的計畫。這個計畫非常酷，每個人都喜歡挖隧道的點子。我做了人們想做但沒時間金錢完成願望的計畫。」

弗澤表示打開後門走到小屋很快，但走地下隧道更有趣，且下雨也不會被淋濕。

英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時兩年，在自家花園下挖了一條三公...
英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時兩年，在自家花園下挖了一條三公尺深、12公尺長的隧道。（取材自推特）

弗澤2018年11月從他的小屋地板下開始挖隧道，耗時大約一年才挖了350公尺半深。他會趁鄰居不在時才開始工作，所以不太會吵到鄰居。他使用鏟子和帶有滑輪系統的鏟斗取出洞裡的碎石，將隧道越挖越深。

爾後他停工一陣子，直到去年3月，他在朋友辛普森（Rick Simpson）和藍伯（Tom Lamb）的幫助下，才以液壓裝置在泥土和岩石中橫向挖掘，重啟挖隧道計畫。

英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時兩年，在自家花園下挖了一條三公...
英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時兩年，在自家花園下挖了一條三公尺深、12公尺長的隧道。（取材自推特）

弗澤解釋：「當隧道深入小屋、車庫和房子地基下面時，我們不得不用手挖掘。 這個工作非常辛苦，但也是我做過的最愉快的事情。」完工後的隧道入口位於弗澤廚房的櫥櫃中，以鋼筋和混凝土讓構造更堅固。

弗澤曾以世界上最快的摩托車和可駕駛的浴缸車等發明聞名。他介紹完工的隧道時表示：「隧道裡非常寬敞，每位訪客都想走走看。」

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