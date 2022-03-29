大阪世博吉祥物太衝擊？ 網：小孩會嚇哭

大阪世博吉祥物造型很特別。（取材自官方推特）

2025年世界博覽會官方標誌2020年8月出爐後，就因造型奇特引發討論。主辦單近日進一步公布世博官方吉祥物，以官方標誌為主體加上可變造形，再度引發網友正反兩極意見。

負責主辦2025年世界博覽會（大阪關西世博）的博覽會協會，近日公布從全國公開徵求的1898件作品中所選出的官方吉祥物設計。

在主辦單位公開徵求吉祥物設計過程中，最後進入決選的作品有三項，其中又以最終中選的這個作品中「反應」最多，有人認為「很具衝擊力」、「沒見過這樣的吉祥物」、「不舒服」等。

這件作品是從「水都」大阪進行發想，直接將紅色官方標誌加上藍色身形，藍色部分像水一樣可變化成各種形狀，展現其多元性。

主辦單位宣布吉祥物後，日本 網友也很快出現正反兩極意見。正面意見認為「很可愛我喜歡」、「我喜歡這樣的世界觀」；反面意見認為「好恐怖」、「做成布偶小孩會哭吧」。

在此之前，日本主辦的世博都推出各式各樣吉祥物，例如2005年愛知縣的森林小子kiccoro跟森林爺爺Morizo、1985年茨城縣的宇宙星丸等。

不過，大阪上次在1970年主辦的世博，雖然由藝術家岡本太郎設計的「太陽之塔」令人印象深刻，但並未推出吉祥物。