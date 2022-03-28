辣蟹、椰漿飯僅OK？美食榜引爆星馬兩派論戰

椰漿飯。(路透資料照片)

馬來西亞的椰漿飯以及新加坡 的辣椒螃蟹是深受各族人民喜愛的美食 ，一個世界美食網站TasteAtlas日前在臉書發布了東南亞美食排名，兩者在滿分5分中得3.9分，只是「OK」的食物，讓星馬網民難以接受。

有關排行榜是根據讀者的投票進行排名，將12道東南亞料理分成4組，分數高於4.5分的屬於「Best」，分數高於4分是「Great」，超過3.5分為「OK」，低於3.5分則屬於「Worst」。

新加坡辣椒螃蟹。(本報資料照片)

菲律賓春捲（Lumpiang Shanghai）和茄子煎蛋（Tortang Talong）皆獲4.8分，印尼 的雞肉粥（Bubur Ayam）得4.7分，都被列為「Best」。

越南河粉（Pho）得到4.3分、泰式炒粉（Pad Thai）和新加坡沙爹（Satay）各獲4.2分。椰漿飯是大馬唯一上榜的代表食物與新加坡的辣椒螃蟹同得3.9分。越南煎餅獲3.8分。分數低於3.5分的食物是泰國咖喱蒸魚（3.3分）、印尼阿扎（3.2分）以及菲律賓鴨仔蛋（2.7分）。

貼文發布後便引發網民熱烈討論，湧入不少大馬網民留言表示，椰漿飯不只是「OK」等級的食物。有新加坡人認為評審或許只是剛好吃到難吃的椰漿飯和辣椒蟹。也有人認為該排行榜不會影響這兩道食物在他們心中的地位。

最多人對雞肉粥擠入三甲有意見，他們不相信一碗雞肉粥竟然會比沙爹、泰式炒粉還來得好吃。網友說，「有很多人是生病的時候才會吃雞肉粥。」不過也有印尼網民為雞肉粥平反，指出這道食物是印尼當地大部分人每日的早餐。