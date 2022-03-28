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辣蟹、椰漿飯僅OK？美食榜引爆星馬兩派論戰

綜合報導
椰漿飯。(路透資料照片)
椰漿飯。(路透資料照片)

馬來西亞的椰漿飯以及新加坡的辣椒螃蟹是深受各族人民喜愛的美食，一個世界美食網站TasteAtlas日前在臉書發布了東南亞美食排名，兩者在滿分5分中得3.9分，只是「OK」的食物，讓星馬網民難以接受。

有關排行榜是根據讀者的投票進行排名，將12道東南亞料理分成4組，分數高於4.5分的屬於「Best」，分數高於4分是「Great」，超過3.5分為「OK」，低於3.5分則屬於「Worst」。

新加坡辣椒螃蟹。(本報資料照片)
新加坡辣椒螃蟹。(本報資料照片)

菲律賓春捲（Lumpiang Shanghai）和茄子煎蛋（Tortang Talong）皆獲4.8分，印尼的雞肉粥（Bubur Ayam）得4.7分，都被列為「Best」。

越南河粉（Pho）得到4.3分、泰式炒粉（Pad Thai）和新加坡沙爹（Satay）各獲4.2分。椰漿飯是大馬唯一上榜的代表食物與新加坡的辣椒螃蟹同得3.9分。越南煎餅獲3.8分。分數低於3.5分的食物是泰國咖喱蒸魚（3.3分）、印尼阿扎（3.2分）以及菲律賓鴨仔蛋（2.7分）。

貼文發布後便引發網民熱烈討論，湧入不少大馬網民留言表示，椰漿飯不只是「OK」等級的食物。有新加坡人認為評審或許只是剛好吃到難吃的椰漿飯和辣椒蟹。也有人認為該排行榜不會影響這兩道食物在他們心中的地位。

最多人對雞肉粥擠入三甲有意見，他們不相信一碗雞肉粥竟然會比沙爹、泰式炒粉還來得好吃。網友說，「有很多人是生病的時候才會吃雞肉粥。」不過也有印尼網民為雞肉粥平反，指出這道食物是印尼當地大部分人每日的早餐。

新加坡 印尼 美食

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