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學歷好交不到男友 日本東大研究所高材生遭拒50多次

聯合新聞網
一位東大畢業的日本女性，因為學歷太好的關係，使得感情發展不順。示意圖，非當事人。（取材自ingimage）
一位東大畢業的日本女性，因為學歷太好的關係，使得感情發展不順。示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

 雖然現在是追求兩性平權的社會，不過對某些男性而言，在談到「高學歷的女性」時，還是有種敬而遠之的觀念存在。最近日本媒體就訪問到一位女性高材生，就發現她因為學歷太好的關係，導致自身感情發展不順。

日本媒體「文春Online」報導，一位化名「Arare」的女性，是畢業於東京大學研究所的高材生。當初要唸東大時，家人就以「會嫁不出去」為由表示反對。後來確實如家人所預料的，她到了將近30歲，仍然沒有找到合適的對象。

儘管她使用交友軟體兩年半，前後認識了50多名對象，仍沒有一位男性願意和她交往。Arare一度認為，問題可能出在「顏值」上，但多次經驗下來，她發現其實有不少男性頗為中意她的外貌，因此問題還是出在她的「學歷」實在太優秀了，讓男性有種芒刺在背的感受，認為跟她交往之後，不會是理想中服服貼貼的乖巧女友，甚至還把她當成珍禽異獸一般。

如今她雖然找到了丈夫，不過即使結了婚，雙方仍有許多磨和上的問題。由於Arare自小就表現優異，不知挫折為何物，作風比較強勢，且男方雖然肯定她的優異，但多少還是有種「男主外女主內」的傳統觀念在，認為像料理之類的家事應由Arare負責等等。Arare雖然努力維持婚姻生活，不過也坦承在日本，像這樣對於性別的偏見，還需要多加努力才能弭平。

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