一家16口水獺新加坡總統府前過馬路 由警衛開道

有水獺帶路想過馬路（中圖），警衛馬上走出馬路開路，舉手向司機示意（左圖），水獺一家平安過馬路（右圖）。（TikTok影片截圖）

新加坡 日前接連發生兩宗水獺家族大舉過馬路事件，影片在網上瘋傳，一家16口水獺在總統府前過馬路，警衛要特地幫牠們開路。之後又有水獺一家在鬧市中心和市民一起等燈號過馬路，未料有一隻竟帶頭衝紅燈，幸好有熱心民眾跟上護航。

香港 01報導，新加坡日前發生水獺一家16口在總統府前過馬路事件，警衛特意為牠們開路，民眾亦非常配合。有乘客在巴士上目擊並拍下分享，當時小水獺在繁忙時間出現在烏節路段，選擇在總統路段前過馬路。影片中兩警衛原本站在一旁，見水獺列隊，有隻老大在警衛面前帶頭過馬路，警衛便行到馬路中央指揮交通，舉手示意車輛停下，讓一群小動物先過馬路。

這讓拍片的網友大嘆，「本以為總統出府，原來是另一群超級貴賓」。

據報導，隨後又再有水獺在市區出沒。網上再傳出影片，有群水獺站在橋北路福南購物中心，牠們和路人一起等交通燈號過馬路，許多民眾駐足觀看。可惜其中一隻太心急，見路面沒車之時竟然衝紅燈帶其他同伴過馬路，幸好這時有幾名民眾跟上幫手，舉手向車輛示意放慢車速。網友笑說，要斥責牠們亂過馬路，但又指牠們很可愛，有資格當新加坡旅遊大使，「這才是真正的VIP」、「新加坡牠們最大」。