日飼主養蝴蝶 像小鳥親近人「自己蹭上來」

日本飼主飼養美麗的蝴蝶。(取材自YouTube)

有人熱愛飼養特寵，像是昆蟲、爬蟲類等罕見動物，一名日本 飼主專門飼養青蛙，其中也嘗試養了美麗的蝴蝶。他分享給蝴蝶餵食的影片，甚至讓牠爬在手上，看起來就像小鳥一樣親人，吸引百萬網友觀看。

來源：YouTube

日本這名飼主ぴよのカエル日前分享一支「蝴蝶是這樣養的」影片，展示餵食青鳳蝶的過程。他表示，一般方法是用脫脂綿浸潤要給蝴蝶當食物的液體再間接餵食，他則是直接用瓶蓋盛裝液體，用竹籤當媒介使蝴蝶的喙（條狀虹吸口器）得以固定，吸食瓶蓋內的食物。

青鳳蝶吃完後條狀的喙會自己捲回去，受過訓練後，牠也能不靠竹籤輔助，就直接進食瓶蓋內的液體了。飼主表示，一天餵食一回。

除了餵食以外，這隻蝴蝶還相當親人，吃完飯飼主將手指靠近牠，蝴蝶會「自己蹭上來」跑到手上待著，看起來就跟文鳥一樣親人；另外這隻蝴蝶喜歡待在窗邊，當牠停在窗簾上，飼主把手伸過去，蝴蝶一樣會乖乖爬上來，最後他祝蝴蝶「要長命百歲喔」。

這支影片至今已吸引超過146萬人次觀看，網友大讚，「從沒想過蝴蝶可以這麼可愛」、「怕蟲的我都被融化了」、「昆蟲也能這麼溫馴」、「希望蝴蝶能活久一點陪伴主人多點時間」。