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「與烏克蘭同在」 日酒廠義賣反戰酒 捐助烏克蘭民眾

綜合報導
日本一間酒廠以行動支援烏克蘭，特別推出限量300瓶的反戰日本酒「NO WAR，與烏克蘭同在」。(取材自日本第一酒造公司官網)
日本一間酒廠以行動支援烏克蘭，特別推出限量300瓶的反戰日本酒「NO WAR，與烏克蘭同在」。(取材自日本第一酒造公司官網)

日本一間酒廠為以行動支援遭受俄羅斯入侵的烏克蘭，特別推出限量300瓶的反戰日本酒「NO WAR，與烏克蘭同在」，所得款項將全數捐給日本紅十字會來協助烏克蘭民眾。

日本「下野新聞」日前報導，販售反戰日本酒的第一酒造公司社長島田嘉紀說，酒廠曾因2019年10月颱風帶來的大水受災，當年獲得許多人的協助得以恢復釀酒，這份感動至今依舊在心理上支持著他們。

島田說，雖然目前在烏克蘭發生的戰事無法跟他們遭受水災相提並論，但希望抱持對烏克蘭國民的支援之情能讓戰爭終結。

第一酒造義賣的這款日本酒，酒標使用烏克蘭國旗的藍黃色塊，上面用英文及日文分別寫下「NO WAR，與烏克蘭同在」文字。

雖然每瓶反戰日本酒定價1500日圓（約12.6美元），但如果民眾有意捐贈更多款項，第一酒造也接受民眾以超額價格認購。

朝日電視台報導，島田說，在預購階段已有民眾以一瓶1萬日圓價格認購。

因為公司曾遭受水災，島田說，當時獲得地方民眾的協助得以復原，所以很清楚他人協助的力量有多大，希望藉由他們拋磚引玉，讓更多民眾抱著反戰與支援烏克蘭的心情，以實際行動捐款相助。

第一酒造反戰酒將把所得全數捐給日本紅十字會以支援烏克蘭。（取材自日本第一酒造公司...
第一酒造反戰酒將把所得全數捐給日本紅十字會以支援烏克蘭。（取材自日本第一酒造公司官網）

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