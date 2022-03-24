烏克蘭首登聖母峰女子 自願參軍捍衛國家

烏克蘭首位登上聖母峰的女性加雷，自願參軍捍衛國家。（取材自Instagram）

烏克蘭 首位登上聖母峰的女性加雷（Irina Galay）自願參軍捍衛國家。她指控俄羅斯 總統普亭 企圖消滅烏克蘭的民族和文化，強調烏克蘭人鬥志高昂，將堅持戰鬥直到戰爭結束。

德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報導，加雷現年33歲，2016年挑戰聖母峰成功，成為第一位征服世界最高峰的烏克蘭女性。去年她登頂世界第2高峰K2，再度寫下烏克蘭女性登山史，在Instagram擁有9萬名粉絲，可說是登山界的名人。

加雷原本打算今年春天到尼泊爾挑戰安納布爾納峰（Annapurna），不料俄軍入侵，她決定離開首都基輔，加入烏克蘭軍隊捍衛自己的國家。

加雷表示，烏克蘭人原本信任俄羅斯人，沒想到俄軍真的入侵，而且將戰火擴大到全境。

她說，普亭發動的不是一般的戰爭，烏克蘭人認為他正在進行種族滅絕，企圖消滅烏克蘭的民族和文化。

加雷目前在烏克蘭軍隊負責補給作業，她說，自己不怕在這場戰爭中死亡，但對戰爭感到憤慨。她尤其佩服許多烏克蘭的母親，把孩子送到歐洲其他國家，跟她一樣自願留在國內參戰。

她強調，普亭不會在烏克蘭罷手，這場戰爭其實是全歐洲的戰爭，烏克蘭人民鬥志高昂，團結起來抵禦外侮，將堅持戰鬥直到戰爭結束。

至於發動侵略的普亭，她說：「所有獨裁者的下場都一樣。」