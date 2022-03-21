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大小腿都動刀 日男做骨骼延長術 從167變177公分

聯合新聞網
日本一位醫師到亞美尼亞進行「骨骼延長手術」，成功抽高10公分。(取材自推特)
日本一位醫師到亞美尼亞進行「骨骼延長手術」，成功抽高10公分。(取材自推特)

達成「高富帥」成就，是許多男人的夢想。然而受到先天侷限，不是每個人都能達到理想的「高度」。但最近有位日本醫師，就靠著先進的手術，成功讓自己高人一等，並大方分享相關的經驗。

根據日本媒體「文春Online」報導，一位綽號「Gen」的日本醫師，雖然顏值不差，卻對自己167公分的身高並不滿意。因此他決定到東歐的亞美尼亞進行「骨骼延長手術」。這個手術利用骨骼再生的原理，先是蓄意弄斷骨頭，刺激新骨生長，接著再把還像是蒟蒻般柔軟的新骨頭拉長，以增加整體的總長度。

手術過後，復健過程漫長且相當辛苦。(取材自推特)
手術過後，復健過程漫長且相當辛苦。(取材自推特)

Gen表示，雖然在日本國內也有提供類似的醫療服務，但這個手術需要動到他兩腳的大腿和小腿共四個地方，加上手術完後的靜養時間，估計在日本開刀得花上1500至2000萬日幣的高額費用（約12至17萬美元）。但如果到亞美尼亞動手術，就能將成本壓低到約500萬日幣左右（約4.3萬美元）。

Gen表示，他在第一次手術後的隔天，就能開始進行走路訓練，但第二次手術後，卻要等到足足18天才能夠走動。本來就偏瘦的他，還一口氣掉了12公斤，然而長高是他學生時期就有的夢想，因此讓他願意忍耐這些苦痛撐下去。最後Gen成長為177公分，和原本相比增加了10公分之多。

由於復健時程漫長，Gen在動完手術後，仍在亞美尼亞待了五個月休養。他表示亞美尼亞的醫院設備不錯，環境也大致簡潔，不過常常看到工作人員邊滑手機邊替他量血壓，讓他覺得和日本的醫院服務有些落差。不過最後結果是好的，也讓他感到相當開心，還約了負責開刀的醫師一起出來吃飯。

如今Gen也以自身為例，向更多人宣傳有著這樣子的手術，可以解決大家對於身高的煩惱。

手術 日本 血壓

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