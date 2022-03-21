訪百國生4子 阿根廷夫婦老爺車環球旅行22年步入終點

一對阿根廷夫婦2000年開著一輛1928年老爺車環球旅行，迄今遊遍5大洲，一路生下並帶大4個如今都是青少年的孩子。(Getty Images)

一對阿根廷夫婦一生難得一次環球旅行即將步入終點，他們2000年開著一輛1928年老爺車環球旅行，迄今遊遍5大洲，一路生下並帶大4個如今都是青少年的孩子。

賽普（Zapp）夫婦和4個孩子這趟總里程36萬2000公里的旅程，目前來到緊鄰烏拉圭的阿國城市瓜萊瓜伊丘（Gualeguaychu），日前已返抵他們2000年1月25日的出發地─布宜諾斯艾利斯市中心的方尖碑（Obelisk）。

這對阿根廷夫婦帶著4個孩子13日回到出發地─布宜諾斯艾利斯市中心的方尖碑（Obelisk）。(Getty Images)

中央社引述法新社報導，53歲的赫爾曼．賽普（Herman Zapp）說：「真是五味雜陳，我們的夢想即將結束，或說即將完成了。」53歲的他表示，「我們接下來該做什麼？幾千種變化，幾千種選項」，而他已經開始想著駕船環球一周。

51歲妻子坎德拉里雅．賽普（Candelaria Zapp）出發時29歲，如今51歲的她表示，她最大、最好的發現是一路上遇到的人們，「人是美好的，人性很了不起」。

她表示，一家人造訪了至少102個國家，不過有時得繞點路，以避開戰爭或其他衝突。

賽普一家開著一輛老爺車環球旅行，經過22年走遍五大洲之旅後，在2022年3月終於返回老家。(Getty Images)

香港 01報導，賽普在車身貼上「一家環遊世界」的標語，並在車頂上加設帳篷，讓兒女可以睡覺，甚至加長車身40厘米以增設座位。車尾行李箱就像廚房儲物空間；引擎的熱力用於煮食或將水加熱；衣服和工具就收藏於座位下，對於賽普一家而言，這就是他們溫暖的家。

報導指出，賽普在旅途中推出著作，記錄一家的所見所聞，籌措旅費。至今已經售出大約10萬本，所得利益就成為主要收入來源。

賽普夫婦2007年開著老爺車到華盛頓DC。 (Getty Images)

賽普夫婦是在結婚6年的時候，開始有了壯遊的想法，即使當時兩人都有很好的工作，剛蓋了自己的房子，也計劃生兒育女。而他們環遊世界的第一步，從當背包客暢遊美國阿拉斯加州 開始。

旅途中，有人給了他們一輛1928年的老爺車，汽車 引擎並不好，車漆更糟糕。

赫爾曼說：「汽車座椅差強人意，消音器不怎麼樣，也沒有冷氣，這是一輛你得盯得很緊的車。它看起來並不舒適，可是它超讚的。」「無論是城市、泥巴路還是沙地，它都能跑。」夫婦倆在這22年期間替汽車換了8組輪胎，只大修了2次引擎。