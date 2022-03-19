23歲烏克蘭音樂家不願逃難 留在家鄉熱心助人

23歲的阿利耶夫(左)留在烏克蘭東北部城市哈爾科夫幫助他人。(路透)

不知何故，阿利耶夫（Teimur Aliev）總是笑口常開。這位23歲音樂家現居烏克蘭 東北部城市哈爾科夫（Kharkiv），俄軍入侵後，當地遭到猛烈轟炸，數十名居民喪生。

阿利耶夫沒有逃走，他決定留在家鄉，幫助那些受困當地，或像他一樣留下來的人。

2月24日戰爭一開始，阿利耶夫和哥哥拉米爾（Ramil）便拿出他們所有的錢，購買食物和其他必需品，分送給無法親自前往商店的人。

從起先的小規模，他的冒險事業在社交媒體幫助下，擴展到有數十名志工參與，他們從批發倉庫和商店盡可能取得更多物資，帶到一處收集點，然後透過汽車 和步行方式分發出去。

這位胸懷大志的部落客（blogger）用攝影 機記錄了他的經歷，並在其Instagram帳戶上分享影片。

他的影片顯示，他在開車穿越哈爾科夫時，街道沿途盡是遭到嚴重轟炸建築物和布滿彈片孔的燒毀車輛，地面則散落著碎片。

阿利耶夫仍堅決保持積極樂觀。

「我是個年輕人，一個饒舌歌手，不過是躺在哈爾科夫市郊家中的一個音樂家，」他向路透描述砲擊開始時的情況：「我…開始從可怕的隆隆聲響中醒來。」

「那是非常可怕的隆隆聲。到處都出現爆炸，爆炸，爆炸，爆炸。」

在透過視訊會議軟體Zoom錄製的一段訪問中，他補充說：「我們將縫合我們國家和我們城市的傷口和痛苦。」

「當戰爭結束時，我們已準備去建造它，準備對其進行更新。我們哪兒也不去。」

阿利耶夫有一半亞塞拜然（Azeri）血統，一半烏克蘭血統，他說國外人士起先是捐錢，但戰爭使得從銀行提領現金變得困難許多。

他要求人們改送食物，由於哈爾科夫對外聯繫尚未被俄軍切斷，從技術的角度仍然可行。

從他分享的影片和照片顯示，他和助手們為躲藏在地下室的家庭和住在一處集體宿舍的老人送去食品雜貨。

他們還展示朋友們在3月8日婦女節當天向婦女們獻花的情景，在烏克蘭等前蘇聯國家，這是個重要公眾假日，但在交戰地區，大體上沒人記得。當小提琴手演奏時，有些婦女面露笑容，有些則哭了起來。

阿利耶夫說，在他克服砲擊開始時最初的恐懼後，他便設法保持樂觀，為了自己，也為了別人。

「嗯，有什麼好怕？」他問道：「微笑是最重要的。微笑將善意帶給所有其他人。」