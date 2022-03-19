我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

23歲烏克蘭音樂家不願逃難 留在家鄉熱心助人

綜合報導
23歲的阿利耶夫(左)留在烏克蘭東北部城市哈爾科夫幫助他人。(路透)
23歲的阿利耶夫(左)留在烏克蘭東北部城市哈爾科夫幫助他人。(路透)

不知何故，阿利耶夫（Teimur Aliev）總是笑口常開。這位23歲音樂家現居烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv），俄軍入侵後，當地遭到猛烈轟炸，數十名居民喪生。

阿利耶夫沒有逃走，他決定留在家鄉，幫助那些受困當地，或像他一樣留下來的人。

2月24日戰爭一開始，阿利耶夫和哥哥拉米爾（Ramil）便拿出他們所有的錢，購買食物和其他必需品，分送給無法親自前往商店的人。

從起先的小規模，他的冒險事業在社交媒體幫助下，擴展到有數十名志工參與，他們從批發倉庫和商店盡可能取得更多物資，帶到一處收集點，然後透過汽車和步行方式分發出去。

這位胸懷大志的部落客（blogger）用攝影機記錄了他的經歷，並在其Instagram帳戶上分享影片。

他的影片顯示，他在開車穿越哈爾科夫時，街道沿途盡是遭到嚴重轟炸建築物和布滿彈片孔的燒毀車輛，地面則散落著碎片。

阿利耶夫仍堅決保持積極樂觀。

「我是個年輕人，一個饒舌歌手，不過是躺在哈爾科夫市郊家中的一個音樂家，」他向路透描述砲擊開始時的情況：「我…開始從可怕的隆隆聲響中醒來。」

「那是非常可怕的隆隆聲。到處都出現爆炸，爆炸，爆炸，爆炸。」

在透過視訊會議軟體Zoom錄製的一段訪問中，他補充說：「我們將縫合我們國家和我們城市的傷口和痛苦。」

「當戰爭結束時，我們已準備去建造它，準備對其進行更新。我們哪兒也不去。」

阿利耶夫有一半亞塞拜然（Azeri）血統，一半烏克蘭血統，他說國外人士起先是捐錢，但戰爭使得從銀行提領現金變得困難許多。

他要求人們改送食物，由於哈爾科夫對外聯繫尚未被俄軍切斷，從技術的角度仍然可行。

從他分享的影片和照片顯示，他和助手們為躲藏在地下室的家庭和住在一處集體宿舍的老人送去食品雜貨。

他們還展示朋友們在3月8日婦女節當天向婦女們獻花的情景，在烏克蘭等前蘇聯國家，這是個重要公眾假日，但在交戰地區，大體上沒人記得。當小提琴手演奏時，有些婦女面露笑容，有些則哭了起來。

阿利耶夫說，在他克服砲擊開始時最初的恐懼後，他便設法保持樂觀，為了自己，也為了別人。

「嗯，有什麼好怕？」他問道：「微笑是最重要的。微笑將善意帶給所有其他人。」

23歲的阿利耶夫(中)與若干志工留在烏克蘭東北部城市哈爾科夫，幫助遞送食物及必需...
23歲的阿利耶夫(中)與若干志工留在烏克蘭東北部城市哈爾科夫，幫助遞送食物及必需品給當地民眾。(路透)

烏克蘭 汽車 攝影

上一則

俄軍死傷慘 傳2500具俄兵遺體經白俄運回俄羅斯

下一則

秘魯憲法法院釋放前總統藤森 25年徒刑喊卡

延伸閱讀

俄軍飛彈射到烏克蘭西部 美稱不影響西方軍援

俄軍飛彈射到烏克蘭西部 美稱不影響西方軍援
烏克蘭稱俄軍破壞供電線 車諾比核電廠再度停電

烏克蘭稱俄軍破壞供電線 車諾比核電廠再度停電
普亭密切盟友公開承認 俄軍進展不如預期

普亭密切盟友公開承認 俄軍進展不如預期
害烏克蘭無人機故障？ 大疆否認出手限制

害烏克蘭無人機故障？ 大疆否認出手限制

熱門新聞

烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
俄羅斯總統普亭。美聯社

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

2022-03-12 07:25
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升