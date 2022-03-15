俄羅斯與麥當勞 鐵幕下的愛恨情仇

1990年1月31日，全蘇聯第一家麥當勞開幕當日時，現場湧現大排長龍的莫斯科民眾。(取材自麥當勞網站)

「想像一下當年每個俄羅斯 人走進門時內心的興奮，每一口都能嘗到資本主義的味道...」隨著俄國 入侵烏克蘭，不少跨國企業為抵制俄羅斯，均陸續關閉在俄門市與業務，多家餐飲龍頭亦加入制裁行列，包括可口可樂、百事可樂與星巴克，最具代表性的非麥當勞 莫屬。

俄羅斯人稱，每一口麥當勞都能嘗到資本主義的味道。(路透)

進軍／普希金廣場開首店

有趣的是，當麥當勞宣布在俄門市關閉後，意外地引發一波網友熱烈的懷舊討論。因為在30多年前首度進軍蘇聯的「麥當勞」，在莫斯科市中心的普希金廣場開設第一家門市，立刻吸引大批好奇的民眾前往。當年瘋狂擠爆麥當勞店內、連廣場上都是滿滿人龍的景象，也被認為是資本主義全球化、美式自由主義終於「戰勝鐵幕」的重要歷史象徵。

事實上，從70-80年代開始，便有許多西方連鎖企業不斷嘗試挺進龐大的蘇聯市場。只不過在當時僅有少數品牌能成功進駐。

1988年，麥當勞首度獲得蘇聯的經營許可。兩年後，全蘇聯第一家麥當勞就在莫斯科市中心的普希金廣場盛大開幕。當時這是全世界最大的麥當勞分店，室內有700個座位，室外有200個座位，並從3萬5000名面試者中精心挑選出600名員工。

圖為當時訓練員工的照片，店內也陳設許多西方國家的著名景點如巴黎鐵塔、大笨鐘等。(取材自麥當勞網站)

開幕／排隊六小時創紀錄

在80年代末期，蘇聯月薪中位數約落在150盧布，在莫斯科麥當勞的原始菜單中，一個大麥克漢堡的售價卻要3.75盧布。只不過，高昂的價格並沒有阻止民眾對西方的好奇。1990年1月31日，才開門第一天，莫斯科麥當勞就創下了世界紀錄，有5000人排隊等著點餐、單日替3萬人提供服務、排隊時間長達6小時。還有人特地從其他城市前來，只為了品嘗所謂「自由的滋味」。

1990年在莫斯科麥當勞的葉爾欽。(路透)

現為俄國攝影師的庫舍列維奇（Mitya Kushelevich）曾撰文回憶，當年自己只有9歲，也被媽媽帶去湊熱鬧的情景：「我們在陽光下站了大約八個小時...但這也不是什麼大問題，因為我們本來就很習慣排好幾天隊，只是為了得到每月的糖和茶配給。」

「一進去，我們就被巨大櫃檯後面的年輕收銀員的數量所震撼，他們微笑著，像蜜蜂一樣移動，搬運著一份又一份餐點。一點都不像我們商店裡那些穿著白色圍裙的胖老太太，坐在空蕩蕩的貨架前，旁邊只有堆滿灰塵的罐頭食品作為裝飾。」

「我到現在還記得麥當勞的奶昔杯看起來有多巨大，還有我根本不知道怎麼吃這麼大的漢堡——畢竟當時我才9歲——所以我才咬了一口就把整個漢堡掉在地上，媽媽立刻又衝上去買了一個新漢堡給我。」

閃亮的金拱門招牌、快速簡便的美式服務、琳瑯滿目的速食菜單，也被視為是冷戰末期乃至1991年蘇聯正式解體以後，美國資本主義成功打入鐵幕國家的重要歷史象徵。

制裁／意外引發懷舊討論

然而回到本次的餐飲業串聯制裁問題，值得注意的是，麥當勞之所以可以斷然宣布抵制俄羅斯，也與它在俄羅斯大多為直營的商業模式有關。麥當勞目前在俄的總收入有84%歸原集團所有，僅有少部分歸給莫斯科的特許經營商。至於前述提到的星巴克，負責俄羅斯業務的集團同樣也是總部位於科威特的AlshayaGroup。然而，這樣的商業模式在其他跨國餐飲業中卻並未這麼常見。

例如根據路透社整理，包括「百勝餐飲集團」（Yum Brands Inc）旗下的肯德基和必勝客、「餐飲品牌國際」（Restaurant Brands International）的漢堡王、Subway等等，在俄分店幾乎都由獨立營運商所經營，因此如果想要走上明確制裁之路，可能還得先處理複雜的國際特許經營規範。

儘管到了30多年後的現在，人們對麥當勞已經沒有了當時浪漫的感情。但有趣的是，這些西方餐飲業宣布在俄門市關閉後，攝影粉絲專頁「Historic Photographs」也貼出當年的莫斯科麥當勞盛況，立刻勾起全球網友的懷舊討論。除了有網友支持西方勢力早該滾出俄國之外，也有不少人分享自己當時人正在莫斯科，無意間見證了30多年前這些品牌進駐的歷史性一刻，對照今日的戰火與停業，也格外唏噓。

關門／有人喊滾有人不捨

「我當時也在那裡排隊，但我對於這些食物感覺不太好...從那之後就算到了美國我也不再想吃麥當勞了...」、「趁機把垃圾食物和社群媒體都禁一禁，不是對健康更好嗎？它們（西方）肯定是想要在俄國蓋更多速食餐廳、發明更多社群網站，來影響俄國！」

亦有網友懷念道：「1993年，我人在莫斯科，當時那裡只有三家分店，我記得番茄醬也不是免費的，對當地人來說還不是一種能輕易負擔的奢侈餐飲。後來我去烏克蘭住了八個月，不論是俄羅斯或烏克蘭的人都對我非常好，很難過今日我們必須要看見兩國發生這樣的血腥衝突。」

「想像一下當年每個俄羅斯人走進門時內心的興奮，每一口都能嘗到資本主義的味道。但是如今俄羅斯正在回歸當年的壓迫...你知道暴君們很快就會用其他賣漢堡的速食餐廳取代它們，但即使如此，它們也不再會像是原本的樣子...」