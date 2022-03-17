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日本旅遊巴士社長 疫情下賣雞蛋糕自救

綜合報導
一次與經營路邊攤的朋友聊天時，坂本社長冒然決定作全新挑戰，並在2021年7月開設賣雞蛋糕的專賣店。(取材自YouTube)
一次與經營路邊攤的朋友聊天時，坂本社長冒然決定作全新挑戰，並在2021年7月開設賣雞蛋糕的專賣店。(取材自YouTube)

新冠疫情下，旅遊業大受影響。日本大阪一間旅遊巴士公司的良心老闆為了撐起員工生計，親自賣雞蛋糕挽救公司，而受到關注。

香港01報導，為了支付員工的薪金，該公司社長坂本篤紀已經賣掉數輛旅遊巴士。不過這樣下去也不是辦法，於是坂本篤紀決心開展新業務，挑戰賣雞蛋糕補貼員工生計。

日本大阪電視台最近訪問坂本篤紀，了解雞蛋糕店的起源。坂本篤紀表示，在疫情下他已將三輛巴士出售用以支付員工薪金。他表示，最近的預約完全空白，上一次的預約已經是2021年10月了。除此以外，計程車業務也降低了四成，令公司負債高達2億日圓（約170萬美元）。

他透露，他們其實在疫情下將公司規模擴大了一倍。原因是有不少公司在疫情下倒閉或放棄經營，他就將這些公司接收。他不忍心看到員工失業無助，便一一收留，令公司員工人數增至700人。不但公司的員工數量翻倍，負債也翻倍。於是他開拓了旅行團以外的業務，包括送貨和拖車服務。

社長表示，在疫情下他已將3臺旅遊巴士出售，用以支付員工薪金，剩下的幾架旅遊巴士也...
社長表示，在疫情下他已將3臺旅遊巴士出售，用以支付員工薪金，剩下的幾架旅遊巴士也會為了保養而空車出動。(取材自YouTube)

不過在一次與經營路邊攤的朋友聊天時，他卻冒然決定作全新挑戰，並在2021年7月開設雞蛋糕專賣店。他會親自到店舖裡製作並售賣雞蛋糕，平常也會由員工輪班充當店員，幫補貼生計。這些雞蛋糕20個售賣440日圓，現在在社區內也賺到了一定的口碑，銷售額已經可以與一輛計程車相等。

正在製做雞蛋糕的社長坂本篤紀。(取材自YouTube)
正在製做雞蛋糕的社長坂本篤紀。(取材自YouTube)

他說，現在為了保住公司和員工，最主要的工作就是「找到工作」，畢竟旅遊業不見得會在短時間內復活。即使現在雞蛋糕專門店的銷售額遠遠不足以撐起公司，他表示，希望未來可以加開分店，盡力保住飯碗。

社長表示，在疫情下他已將3臺旅遊巴士出售，用以支付員工薪金，剩下的幾架旅遊巴士也...
社長表示，在疫情下他已將3臺旅遊巴士出售，用以支付員工薪金，剩下的幾架旅遊巴士也會為了保養而空車出動。(取材自YouTube)

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