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當年產女被迫分手 50年前舊愛重逢 36小時閃婚

聯合新聞網
萊曼(右) 15歲產女後被迫跟女兒、當時男友維納爾(左)分離。(取材自臉書)
萊曼(右) 15歲產女後被迫跟女兒、當時男友維納爾(左)分離。(取材自臉書)

美國明尼蘇達州女性萊曼（Karen Lehmann）15歲時和高中同學維納爾（Denny Vinar）相戀，並懷了對方的孩子。萊曼生下女兒後，被迫與維納爾分手，並將女兒送給收養單位。事發50多年後，兩人竟再次相遇並結為連理，甚至還找到兩人的女兒。

他透過社群網站 再次找到她

維納爾透過LinkedIn聯繫上當時守寡的萊曼，兩人時隔50多年見面再度愛上彼此，並在見面後36小時結婚。萊曼說：「感覺一切沒有太大的變化，包括他微笑時的酒窩和他的神采。」

女兒送養之前 抱著她1小時

萊曼回想起維納爾高中時每天下午都會帶她去跳舞、參加體育比賽，再一起走路回家。在她的父母在知道她懷孕後，便把她送去未婚媽媽的社會服務機構。期間維納爾仍持續探望她，並在女兒送養前抱著她1小時。

後來維納爾到德國服役返家時，向當時20多歲的萊曼求婚，無奈萊曼父母希望她先完成大學學位，反對這段婚姻。兩人分手後漸漸失聯，並各自展開新戀情。

但維納爾始終對萊曼念念不忘。2014年維納爾參加聚會時被問起：「如果你的醫生宣告你只剩60天的壽命，你想和誰交談或共進晚餐？」，決定尋找萊曼。他透過LinkedIn上找到萊曼。兩人筆談3個月後，維納爾飛到萊曼的城市見她。

輾轉找到女兒 1家3口團圓

維納爾說：「一切很神奇。她當時下了車，跑著跳到我身上說：『寶貝，你到家了。』」他們重逢36小時後結婚。維納爾表示，先前他覺得自己花了這麼長時間才找到萊曼，如果能找到他們的女兒，生命就完整了。於是他們透過領養機構輾轉找到女兒，3人很珍惜再次聚首的緣分。

明尼蘇達州 德國

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