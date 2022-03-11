我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

疫情下日本少女搶做「爸爸活」 月收200萬卻暗藏風險

編譯中心／綜合報導
日本的「爸爸活（パパ活）」與援交少女性質相同，意指年輕女性透過與男性一同用餐、外出等活動，從而獲得金錢或物質利益。（翻拍自日本節目「めざまし８」畫面）
日本的「爸爸活（パパ活）」與援交少女性質相同，意指年輕女性透過與男性一同用餐、外出等活動，從而獲得金錢或物質利益。（翻拍自日本節目「めざまし８」畫面）

日本近年因疫情嚴峻，經濟變差使年輕人難以找到工作，大量高中生從事「爸爸活（パパ活）」。最近日本晨間節目「めざまし８」就以「爸爸活」為主題，訪問幾位經驗者。

香港01報導，日本的「爸爸活」意指年輕女性透過與男性一起用餐等活動，從而獲得金錢或物質利益，與援交性質類似。

「めざまし８」訪問幾位「爸爸活」經驗者，受訪者表示日本進行「爸爸活」非常簡單，只需要在社交平台或專用App上招募「爸爸」就可以；事前會與「爸爸」商討價錢，平均與對方吃一次飯就可以賺1萬至2萬日圓（約87到174美元）。當然也會有「爸爸」要求陪睡服務，女方需要明確表示是否容許肉體關係。

有社工表示，高中生於疫情下找兼職非常困難，使高收入的「爸爸活」比往年更受歡迎。一位受訪者表示自己去年最高月收入達到200萬日圓（約1.74萬美元）。

女性從事「爸爸活」前，會先與「爸爸」商討價錢，平均與對方吃一次飯就可以賺5千到1...
女性從事「爸爸活」前，會先與「爸爸」商討價錢，平均與對方吃一次飯就可以賺5千到1萬日圓（約新台幣1200到2400元）。（翻拍自日本節目「めざまし８」畫面）

不過，陪酒女和高中生加入使進行「爸爸活」的年輕女性激增，相反「爸爸」數量減少，使價錢大幅降低，疫情下「爸爸活」單次平均收費降至每次5000到1萬日圓（約43.5到87美元），不過依舊比兼職高薪。

但是，「爸爸活」也伴隨著高風險，受訪者表示進行「爸爸活」時要面對被偷拍、跟蹤、性侵、「霸王餐」等的危險。

日本 疫情 性侵

上一則

男童弄丟心愛泰迪熊 機場撿到細心保護、安排搭機接回

下一則

南韓變天 反北厭中親美的921世代年輕人一手促成

延伸閱讀

影／少女唱Let it go溫暖眾人 烏克蘭人用音樂治癒傷痛

影／少女唱Let it go溫暖眾人 烏克蘭人用音樂治癒傷痛
撐不住了…日本麥當勞宣布三年來首次漲價 漲幅達20%

撐不住了…日本麥當勞宣布三年來首次漲價 漲幅達20%
南韓大選倒數 北韓又試射飛彈 未入日本專屬經濟區

南韓大選倒數 北韓又試射飛彈 未入日本專屬經濟區
鹽野義試驗告捷 日本自製新冠疫苗 有望添生力軍

鹽野義試驗告捷 日本自製新冠疫苗 有望添生力軍

熱門新聞

俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage

星國夫婦因疫情忍兩年終遊歐 42歲妻竟莫名7天病逝異鄉

2022-03-04 18:15
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
南韓迎來新任總統「政壇素人」尹錫悅。（路透）

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

2022-03-09 23:24

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官