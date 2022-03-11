疫情下日本少女搶做「爸爸活」 月收200萬卻暗藏風險
日本近年因疫情嚴峻，經濟變差使年輕人難以找到工作，大量高中生從事「爸爸活（パパ活）」。最近日本晨間節目「めざまし８」就以「爸爸活」為主題，訪問幾位經驗者。
香港01報導，日本的「爸爸活」意指年輕女性透過與男性一起用餐等活動，從而獲得金錢或物質利益，與援交性質類似。
「めざまし８」訪問幾位「爸爸活」經驗者，受訪者表示日本進行「爸爸活」非常簡單，只需要在社交平台或專用App上招募「爸爸」就可以；事前會與「爸爸」商討價錢，平均與對方吃一次飯就可以賺1萬至2萬日圓（約87到174美元）。當然也會有「爸爸」要求陪睡服務，女方需要明確表示是否容許肉體關係。
有社工表示，高中生於疫情下找兼職非常困難，使高收入的「爸爸活」比往年更受歡迎。一位受訪者表示自己去年最高月收入達到200萬日圓（約1.74萬美元）。
不過，陪酒女和高中生加入使進行「爸爸活」的年輕女性激增，相反「爸爸」數量減少，使價錢大幅降低，疫情下「爸爸活」單次平均收費降至每次5000到1萬日圓（約43.5到87美元），不過依舊比兼職高薪。
但是，「爸爸活」也伴隨著高風險，受訪者表示進行「爸爸活」時要面對被偷拍、跟蹤、性侵、「霸王餐」等的危險。
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