疫情下日本少女搶做「爸爸活」 月收200萬卻暗藏風險

日本的「爸爸活（パパ活）」與援交少女性質相同，意指年輕女性透過與男性一同用餐、外出等活動，從而獲得金錢或物質利益。（翻拍自日本節目「めざまし８」畫面）

日本 近年因疫情 嚴峻，經濟變差使年輕人難以找到工作，大量高中生從事「爸爸活（パパ活）」。最近日本晨間節目「めざまし８」就以「爸爸活」為主題，訪問幾位經驗者。

香港01報導，日本的「爸爸活」意指年輕女性透過與男性一起用餐等活動，從而獲得金錢或物質利益，與援交性質類似。

「めざまし８」訪問幾位「爸爸活」經驗者，受訪者表示日本進行「爸爸活」非常簡單，只需要在社交平台或專用App上招募「爸爸」就可以；事前會與「爸爸」商討價錢，平均與對方吃一次飯就可以賺1萬至2萬日圓（約87到174美元）。當然也會有「爸爸」要求陪睡服務，女方需要明確表示是否容許肉體關係。

有社工表示，高中生於疫情下找兼職非常困難，使高收入的「爸爸活」比往年更受歡迎。一位受訪者表示自己去年最高月收入達到200萬日圓（約1.74萬美元）。

女性從事「爸爸活」前，會先與「爸爸」商討價錢，平均與對方吃一次飯就可以賺5千到1萬日圓（約新台幣1200到2400元）。（翻拍自日本節目「めざまし８」畫面）

不過，陪酒女和高中生加入使進行「爸爸活」的年輕女性激增，相反「爸爸」數量減少，使價錢大幅降低，疫情下「爸爸活」單次平均收費降至每次5000到1萬日圓（約43.5到87美元），不過依舊比兼職高薪。

但是，「爸爸活」也伴隨著高風險，受訪者表示進行「爸爸活」時要面對被偷拍、跟蹤、性侵 、「霸王餐」等的危險。