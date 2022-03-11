我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

美國媽媽賞金1800元 成功讓兒子戒社群媒體6年

編譯周芳苑／綜合23日電
明尼蘇達州一位母親付1800元給兒子，要求六年內遠離Instagram、臉書(Facebook)或其他社群媒體。示意圖非本人。（Getty Images）
明尼蘇達州一位母親付1800元給兒子，要求六年內遠離Instagram、臉書(Facebook)或其他社群媒體。示意圖非本人。（Getty Images）

明尼蘇達州一位母親多年前為了讓12歲兒子免受社群媒體之害，苦思獨特辦法，她付1800美元給兒子，要求六年內遠離Instagram、臉書或其他社群媒體，在沒有額外壓力下享受青少年時光；這個六年之約本月19日屆滿。

這位母親洛娜•克萊夫薩斯(Lorna Klefsaas)說，她有四個孩子，看到社群媒體帶給他們壓力、焦慮和受傷的感覺，因此想方設法要讓最小的兒子西弗特(Sivert)免受其害。

克萊夫薩斯對兒子提出一個金額，數目字是他可重返社群媒體的年齡─18歲；西弗特當年馬上同意。西弗特說，接受母親設定的挑戰前，他只有一個Snapchat帳戶，之後便刪除；他覺得遠離社群媒體其實不難。

西弗特坦承曾想毀約，例如認識新朋友且唯一聯繫管道是Snap時便遇上困難，還有些時候錯過一些笑話、沒跟上抖音平台的流行趨勢，但總可找到克服方法，朋友也讓他不脫節。

西弗特目前有Snapchat和Instagram帳戶；他說，這次挑戰讓他看到朋友們被社群媒體消費，發現人們在社群媒體上很刻薄、對他人造成傷害。

研究人員和新聞媒體充分紀錄社群媒體對年輕人的負面影響，包括引發嫉妒和抑鬱、助長網路霸凌、傳播自殺念頭；但另有研究表明，人們在社群媒體誠實展示自己時，往往感受更多社會支持、有助減壓。

西弗特說，社群媒體很棒，但生活中有其他更重要的事情，離開一下不成問題。

社群媒體 Snapchat 明尼蘇達州

上一則

被炸醫院無人、網紅裝孕婦？俄方假消息遭推特刪除

下一則

防孩子手機成癮 法國爸裝「干擾器」卻害全小鎮斷訊

延伸閱讀

紐時：美國考慮將承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭

紐時：美國考慮將承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭
戰爭影響經濟：美成長放緩、歐恐衰退、俄萎縮達兩位數

戰爭影響經濟：美成長放緩、歐恐衰退、俄萎縮達兩位數
美國大使伯恩斯抵京 中國官媒冷淡 僅發3句話簡訊

美國大使伯恩斯抵京 中國官媒冷淡 僅發3句話簡訊
烏克蘭31歲副總理靠手機護國 號召駭客抗俄

烏克蘭31歲副總理靠手機護國 號召駭客抗俄

熱門新聞

俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage

星國夫婦因疫情忍兩年終遊歐 42歲妻竟莫名7天病逝異鄉

2022-03-04 18:15
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
南韓迎來新任總統「政壇素人」尹錫悅。（路透）

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

2022-03-09 23:24

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官