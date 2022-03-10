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烏克蘭選手北京冬季殘奧會奪金 獻給國家

綜合報導
烏克蘭男將沃夫欽斯基（圖）在北京冬殘奧會奪下兩項金牌。（Getty Images）
烏克蘭男將沃夫欽斯基（圖）在北京冬殘奧會奪下兩項金牌。（Getty Images）

面對烏克蘭家鄉深陷戰火，烏克蘭選手5日在北京冬季殘奧運動會比賽中，拿下傲人的七面獎牌，其中包括三面金牌、三面銀牌以及一面銅牌，成為首日比賽中獎牌搒排名第一的國家。摘下該隊這屆首金的冬季兩項男將沃夫欽斯基（Grygorii Vovchynsky），透露自己每天以淚洗面，盼把勝利獻給烏克蘭。

中央廣播電台引述法新社報導，烏克蘭代表團為了避開戰火，花了四天四夜才平安抵達北京。烏克蘭帕委會主席自稱，為了躲避飛彈攻擊一路驚險，能夠到達北京是一項「奇蹟」。

烏克蘭的三面金牌包括：在「冬季兩項」比賽中，33歲的沃夫欽斯基拿下男子競速站姿金牌；什什科娃(Oksana Shyshkova)拿下女子競速視障金牌。

43歲的盧基揚年科(Vitali Lukianenko)拿下男子競速視障金牌；而這項比賽的銀牌和銅牌也都由烏克蘭選手包辦。盧基揚年科呼籲他在受圍困的烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)的親戚，要保持堅強。

沃夫欽斯基天生長短臂，投身冬季運動已15年，他表示自俄羅斯入侵烏克蘭後，自己每天都在流淚，開賽前只想著為同胞而戰，「我將這場比賽獻給烏克蘭，為和平與為烏克蘭人民。這是我國家的第一名。」他亦呼籲停戰以保小孩安全。

該隊尚有22歲的拉德（Taras Rad）在冬季兩項短距離坐姿組別，以19分09秒奪銀。

另一場女子短跑比賽中，利亞申科（Liudmyla Liashenko）也獲得了銀牌。她說：「我真的很高興完賽並有機會把這枚獎牌帶到烏克蘭。」她補充道，其實自己的家人都還在烏克蘭，我想在這裡保衛我的國家。我想在這裡展示我最好的成績，在這裡代表烏克蘭，就像我們的軍隊在烏克蘭所做的一樣，就像正在烏克蘭的每個人，都在努力保衛我們的家鄉一樣！」

烏克蘭 北京 俄羅斯

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