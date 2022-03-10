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「自己人，停火」 20歲俄軍護烏克蘭母女 遭同胞擊斃

聯合新聞網
一名律師卡洛琳納(Karolina)聲淚俱下表示，她的媽媽和保護她們的年輕俄軍，都在自己目睹下被擊斃，她痛喊「這是地獄」。(取材自Youtube)
一名律師卡洛琳納(Karolina)聲淚俱下表示，她的媽媽和保護她們的年輕俄軍，都在自己目睹下被擊斃，她痛喊「這是地獄」。(取材自Youtube)

俄烏戰爭中，不少無辜民眾喪命。近日有一名烏克蘭女子親眼看著母親被俄軍擊斃，一名年約20歲的俄軍也為了保護她們，遭擊中身亡。

俄羅斯無視全球加壓施重，持續推進入侵攻勢，轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv），造成多名平民喪生，一名律師卡洛琳納(Karolina)在Instagram聲淚俱下，她表示當天和家人到市中心領錢與採買物資，在回家的路上發現俄軍的坦克車已經堵住通往她們家的交流道，並且朝她們開火。

於是卡洛琳納一家馬上開車逃離，最後開到了一處死路，後來有兩名年約18-20歲的俄軍從坦克車上下來，卡洛琳納表示，「這些年輕的俄軍連手上的武器都拿不穩」。兩名俄軍帶著卡洛琳納一家人躲避砲火，當時卡洛琳納的媽媽手部已經中彈，並且痛苦地哀嚎。

過了約15分鐘後，其他俄軍又朝她們開火，過程中一名年輕俄軍把卡洛琳納壓在地上躲避，年輕俄軍朝對方大喊「是自己人，停火」，但對方仍持續開火，最後這名年輕俄軍被擊斃倒在卡洛琳納身上，而另一名年輕俄軍也遭擊中。

卡洛琳納這時發現媽媽沒了聲音，她起身後才看到媽媽已經頭部中彈身亡，於是她又趕快逃離，跑到一處鐵亭子後面躲藏，才幸運逃過一劫，但也痛哭失去了至親，「我活下來，但我媽沒有」。她並表示，這是烏克蘭正發生的事，「這是地獄」。

烏克蘭 俄羅斯

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